Dadaca care ar fi ucis o fetita de un an si doua luni a unei familii de moldoveni stabilita in Israel la o gradinita de acolo, a fost declarata vinovata de crima de o instanta israeliana

Potrivit presei de acolo, totul a avut loc la data de 16 mai, in orasul Petah Tikva. Camera de supraveghere din interiorul institutiei a surprins cum s-a intamplat tragedia. Politia de acolo spune ca a vazut in imagini comportamentul inadecvat pe care-l avea tanara fata de copil. Aceasta a tarat-o violent pe fetita pana in dormitor, apoi a aruncat-o pe salteaua care se afla pe podea, iar copila s-a lovit la cap. Tanara a acoperit-o cu o plapuma si s-a culcat peste ea. Astfel, politia spune ca fetita nu a mai avut aer ca sa rasufle si s-a stins.