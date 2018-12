DARUIESTE SI CASTIGI: Ce mai fac eroii nostri mai vechi? Aflati ca Bianca Arabadji se afla in SUA impreuna cu familia sa. Acolo continua sa studieze vioara, sa dea mici concerte si sa culeaga aplauze - VIDEO

La trei ani, Bianca era o fetita dulce si dezghetata si urca pe scena campaniei Daruiesti si Castigi in aplauzele telespectatorilor PRO TV, adunati in Piata Marii Adunari Nationale.

Mos Craciun, care tocmai iesea din biroul primarului de atunci, Dorin Chirtoaca, i-a adus Biancai si fratiorului sau Tiberiu cadouri la care nici ei nici mama lor nu se asteptau.

Mama lor ramasese singura cu doi copii, fara niciun venit si practic in strada dupa un cumplit accident in care sotul ei a murit. Dupa campanie s-au mutat in casa lor, destul de spatioasa in care au inceput o viata normala.

Mai tarziu mama lor s-a recasatorit cu un barbat care a cunoscut-o din reportajul PRO TV, asa ca Svetlana si copiii l-au urmat, iar in familia lor a aparut si Sarah.

Svetlana ARABADJI, MAMA: “Suntem de doi ani aici si am luat aceasta decizie pentru ca m-am casatorit cu un moldovean stabilit in SUA.”

Acolo s-au stabilit in Massachussetts si studiaza la scoala. Bianca nu a lasat Vioara si continua sa faca progrese. Iar Tiberiu studiaza pianul.

Tiberiu ARABADJI: “Eu vreau sa devin compozitor.”

In Moldova abia asteapta sa revina in vacanta. Copiii ne-au felicitat de aceasta data cu un cantec de Craciun in engleza.