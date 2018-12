DARUIESTI SI CASTIGI: E cald si bine in casa celor doua mici eroine ale campaniei noastre din satul Voloave. Mama lor a reusit sa le ofere conditii normale, dupa ce telespectatorii PRO TV i-au oferit sprijinul - VIDEO

E cald si bine in casa celor doua mici eroine ale campaniei noastre din satul Voloave. Mama lor, o tanara crescuta in internat, a reusit in sfarsit sa le ofere conditii normale de trai, dupa ce telespectatorii PRO TV i-au oferit sprijinul. Acum nu se mai tem ca peste ele s-ar putea prabusi acoperisul si nu mai stau in frig ca anul trecut.