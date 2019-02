Datoria de stat s-a majorat cu peste 200 milioane lei in luna ianuarie - Mold-street.com

Cel mai tare a crescut datoria de stat interna, cu 144, 5 milioane lei, in timp ce cea externa a inregistrat o majorare cu 70, 4 milioane lei.

Astfel la situatia din 31 ianuarie 2019, datoria de stat interna constituia 23.201,1 milioane lei. Potrivit Ministerului Finantelor modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorarii emisiunii Valorilor Mobiliare de Stat(VMS) pe piata primara cu 144,5 milioane lei.

Cota cea mai mare in datoria de stat interna o au valorile mobiliare de stat - 13,08 miliarde lei, care au fost emise de Guvern la finele anului 2016, pentru a returna Bancii Nationale banii cheltuiti pentru a acoperi gaura formata de pe urma fraudei bancare, adica a miliardului.

Cat despre datoria externa de stat, aceasta constituia la finele lunii ianuarie 2019- 1.687, 3 milioane de dolari(29.024 milioane lei), care este in pofida cresterii din prima luna a acestui an, ramane mai mica decat cea inregistrata un an in urma.

