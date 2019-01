De 10 ani suntem mai saraci fara Grigore Vieru, dar opera lui ne imbogateste in continuare. Poetul a fost comemorat la cimitirul central de catre familie, prieteni si colegi de breasla - VIDEO

Familia, prietenii, colegii de breasla, dar si oameni care au crescut cu poezii precum “Trei culori”, “Tu iarba tot ai mama?” sau “Multumim pentru pace” au venit la mormantul poetului.

”Ne-a intors la sacru, la cele sfinte. Grigore Vieru ne-a intors la cititor.”

”Grigore Vieru continua si dupa moarte sa infulienteze starea de spirit a societatii noastre. A trai si dupa moarte ca poet, inseamna a te clasiciza. Poaezia lue era un strigat, o ruga pentru valorile neamului.”

Sotia poetului, Larisa Vieru, spune ca acesta ii sopteste si acum sfaturi sau versuri pe care mai apoi se grabeste sa le astearna pe foaie.

Larisa VIERU, SOTIA POETULUI: “E dureros, dar il simtit tot fimpul viu. La cimitir sau acasa. De multe ori cand nu stiu cum sa fac, peste cateva zile imi vine ideea, si zic asta e Grigore, el mi-a spus.”

Si politicienii s-au perindat astazi pe la cimitirul central. Membrii PL si cei de la ODIP, au venit in acest an impreuna la locul de veci al lui Grigore Vieru. Cu drapele in maini, acestia au depus flori la mormantului poetului.

Vlad BILETCHI, LIDERUL ODIP:”Cred ca Grigore Vieru s-ar bucura sa ne vada impreuna. 01:00 A fost un poet fara echivoc a facut parte din acea liga a intelectualitatii basarabene.”

Si daca acum trei zile, de ziua lui Mihai Eminsecu, Igor Dodon recita din Glossa, ca o creatie reprezentativa timpurilor actuale, azi Chirtoaca a recitat din “Legamant”.

Dorin CHIRTOACA, PRESEDINTELE PARTIDULUI LIBERAL:-”Glosa este valabil pentru el anume. Vremea trece, vremea vine..exact cum o sa treaca si vremea lui. De la Vieru ….”

In capitala, un bulevard din sectorul centru poarta numele regretatului poet.

"Cine a fost Grigore Vieru? Un om de cultura care cred ca in suta asta a fost, dar in urmatoarea doar de s-ar naste.”

Versurile lui Grigore Vieru s-au transformat in cantece. Multe dintre ele, interpretate de Doina si Ion Aldea-Teodorovici, fredonate si astazi.

Grigore Vieru s-a stins pe 18 ianuarie 2009, in sectia de reanimare a Spitalului de Urgenta din Chisinau, in urma unui accident rutierin care fusese implicat cu doua zile inainte.

Poetul a fost decorat post-mortem de presedintele Romaniei, Traian Basescu, cu Ordinul National – Steaua Romaniei. Vieru este detinator al diplomei de onoare Andersen, cel mai prestigios premiu din lume in domeniul literaturii pentru copii.