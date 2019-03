De 8 martie politicienii s-au intrecut la mesaje dedicate femeilor pe Facebook. Ce urari au transmis acestia doamnelor - FOTO/VIDEO

Ca in fiecare an, politicienii din Republica Moldova, se intrec in mesaje de felicitare cu ocazia sarbatorilor de primavara, asa ca nici astazi de 8 martie acestia nu s-au lasat fara atentie. Acestia au postat pe paginile lor de Facebook mesaje de felicitare pentru femei.

Presedintele Igor Dodon, a postat un filmulet pe pagina sa de Fqacebook, in care apare el spunand un mesaj de felicitare.

„Dragi femei! Scumpele noastre! Voi meritaţi cele mai înalte distincţii, cele mai alese cuvinte si poezii, cele mai frumoase flori! Noi întotdeauna admirăm farmecul, feminitatea, optimismul şi frumuseţea voastră.



Lumea se ţine pe umerii voştri firavi, vatra familiei este încălzită de dragostea voastră, voi dăruiţi viaţă, creşteţi şi educaţi copiii, iar noua generaţie este viitorul ţării noastre. Totodată, voi reuşişi să obţineţi cele mai bune rezultate şi în activitatea profesională.” a spus seful statului.





Democratii Pavel Filip, Vlad Plahotniuc si Chiril Gaburici au fost un pic mai modesti la felicitari si au postat doar niste poze simbolice insotite de mesaje scrise.

„Vă doresc o primăvară frumoasă, dragi Doamne şi Domnişoare!” a scris prim-ministrul Pavel Filip.

Iar liderul PD, Vlad Plahotniuc, chair si de 8 martie a tinut sa aminteasca de sloganul partidului si a urat doamnelor „fapte bune”.

Chiril Gaburici a venit si el cu un mesaj.

Serdiu Sirbu, insa, a tinut sa se evidentieze, ca de obicei, si a postat un filmulet in care un grup de copii canta, insotit de un mesaj.

„Dragile mele, de ziua voastră v-am pregătit o urare artistică. Fericire multă vă doresc!” a scris Sirbu.





Ilan Sor, a tinut pasul cu seful statului si postat si el un filmulet in care apare cu un mesaj pentru sotia sa si toate doamenele.

„Dragi, frumoase şi minunate femei! Vreau să Vă felicit din toată inima cu ocazia zilei de 8 Martie!

Frumuseţea voastră, înţelepciunea voastră, dragostea voastră ne dă puterea pentru fapte de eroism, pentru a face lumea mai bună pentru voi. Voi ne-aţi dăruit viaţa şi Voi ne faceţi această viaţă fericită. Iar noi suntem obligaţi să facem această lume cum o vedeţi Voi: comodă, confortabilă, viaţă fără frică, viaţă cu încredere în ziua de mâine, viaţă cu posibilitatea de a îngriji copiii.

Stimaţi bărbaţi, scumpă soţie, nu fiţi geloşi! Dar eu trebuie să spun asta: dragi femei, Vă iubesc! Mulţumesc!” a spus Sor.

Liderul PPDA, Andrei Nastase, a tinut si el sa felicite femeile. Acesta a postat o poza in care apare de mama, sotia si fiica sa, insotita de un mesaj dedicat tuturor doamnelor.

Si Mihai Ghimpu a scris un mesaj de felicitare.

Ruslan Codreanu, a tinut sa mentioneze in mesaj femeile cele mai importante care-l inconjoara si de la care, spune el, a avut multe de invatat.