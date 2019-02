De ani de zile locuitorii capitalei sunt nevoiti sa suporte mirosul neplacut care vine de la statia de epurare. Acum primaria mai face o tentativa - doua centrifugi au fost instalate - VIDEO

Potrivit responsabililor de la Apa-Canal, namolul de la statia de epurare nu va mai fi deshidratat in saci cum se facea pana acum, ci va fi prelucrat cu ajutorul celor doua centrifugi asa incat se va usca mai repede. Desi prima centrifuga a fost instalata inca in august, cea de-a doua a fost adusa de curand, iar inaugurarea s-a facut pe ultima suta a campaniei electorale cand taierile de panglici s-au cam indesit.

Veleriu MESCA, DIRECTOR GENERAL “APA-CANAL CHISINAU”: “De ce se face anume acum inaugurarea? Dat fiind faptul ca abia acum doua zile a venit cea de a doua centrifuga, facem acum centrifugarea, pardon inaugurarea. “

Responsabilii de la statia de epurare spun ca datorita noii metode de prelucrare, namolul va putea fi folosit ulterior in agricultura.

Arcadie RUSNAC, SEFUL DEPARTAMENTULUI CONTROLUL CALITATII “APA-CANAL CHISINAU: ”Automat se pune doza de reagent, automat alege concentratia si obtinem rezultatul. Introducem in programa ce umiditate vrem sa obtinem la iesire si masina face totul autoamat. “

Mesca a spus ca proiectul a fost initiat de Veronica Herta, fostul director al Apa-Canal si va fi finalizat in anul 2021, cand statia de epurare va fi reabilitata in totalitate. Cat despre mirosul neplacut, Codreanu a mentionat ca acesta va disparea in proportie de 90 la suta, dar nu definitiv.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Acuma ce vedeti in spate pe astia doi metri patrati, namolul este prelucrat fara ca sa intre in atmosfera respectiv este si garantia ca nu va fi miros urat in oras. “

Dupa ce au fost nevoiti sa inghita atatea promisiuni, oamenii care locuiesc in apropiere nu mai cred ca vor scapa de mirosul neplacut.

“Putin mai departe locuiesc, si aici miroase si acolo miroase. “

Iar aceasta femeie spune ca locuieste in zona de 40 de ani si deja si-a pierdut speranta sa mai aiba aer proaspat cand deschide geamul.

“Autoritatile spun ca mirosul ar putea disparea in urmatorii doi, credeti in acest lucru ? Nu, a fost un timp cand disparea si apoi iar aparea.”

In anul 2017 s-a dat startul reabilitarii statiei de epurare. Cele doua centrifugi au costat 16 milioane de lei, suma achitata de intreprinderea municipala Apa-Canal Chisinau.