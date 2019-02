De aproape 20 de ani, picii din satul Visoca din Soroca nu pot beneficia de dreptul la educatie. Parintii celor 135 de copii din localitate se plang ca nu reusesc nicidecum sa convinga autoritatile sa le construiasca o gradinita - VIDEO

In loc sa mearga in fiecare zi la gradinita, asa cum se cuvine, copiii cu varsta prescolara din satul Visoca stau acasa cu parintii sau bunicii.

„Ar trebui sa fie gradinita. Parintii vor sa se duca la lucru nu au cu cine lasa copiii. Avem patru copii.”

„Lumea vrea sa faca copii, dar cu cine sa ii lase.”

Aceasta femeie are patru copii, de doi, trei, cinci si sapte ani. Spune ca de nevoie isi ia dupa ea picii peste tot unde se duce.

„Foarte greu. Eu in colo ei din urma mea, eu la fantana, fac curat ei din urma mea. De mult s-a promis, dar nu e.”

Iar Valentina Botu se plange ca in conditiile in care nu are cu cine isi lasa copiii nu poate sa-si gaseasca un loc de munca stabil.

„Care au bunei bine, daca nu. Nu lucreaza ambii parinti, trebuie la 13 sa vina sa i-a copiii. E imposibil sa muncesti sa aiba copilul viitor. Noi nu putem avea carte de munca.”

Pana in anul 2000 gradinita era amenajata intr-o cladire veche din localitate, iar in urma unei decizii luate de primarie, edificiul a fost demolat. De atunci, in sat sunt deschise doar doua grupe pentru pici cu varstele cuprinse intre 5 si 6 ani si intre 6 si 7 ani, care au fost amenajate in doua sali ai scolii din Visoca. Grupele sunt frecventate de 27 de copii si sunt deschise doar pana la oar 14.

Evelina MARDARI, EDUCATOARE: „Copiii nu au posibilitatea sa doarma, sa se odihneasca la amiaza. Daca ar fi o gradinita, copiii ar fi incadrati pe parcursul intregii zile si parintii ar putea sa munceasca.”

Cu aproximativ patru ani in urma au fost demarate lucrari de renovare a unei cladiri mai vechi din localitate, care urma sa se transforme in gradinita, acestea insa au fost stopate la scurt timp. Placa instalata pe un perete al constructiei da de inteles ca proiectul a fost inceput cu bani oferiti de guvernul Statelor Unite.

Marian BUZILA, DIRECTORUL LICEULUI DIN VISOCA: „De cativa ani s-a inceput reconstructia unei cladiri care mai demult a fost scoala internat. Aceasta nu este finisata. Au fost facute mai multe lucrari pe exterior.”

Viorica REPETILO, POSTAS: „S-a pornit reparatia si s-a oprit. Cu bani nu ne ajuta nimeni.”

Igor BICU, PAZNIC: „In gradinita mai trebuie de facut podeaua, peretii, apa, canalizare. In 2015 primavara si in toamna s-au terminat lucrarile.”

Cladirea lasata in paragina nu arata nici pe aproape a gradinta. Poarta a fost acoperita de rugina, iar in curte in loc de terenuri de joaca pot fi vazute mormane de pietre si materiale de constructie. Oamenii din sat spun ca au scris scrisori si catre Ambasada Romaniei, perin care au cerut ca proiectul in cadrul caruia la noi in tara sunt renovate gradinite din banii guvernului de la Bucuresti, sa ajunga si la ei. Li s-a raspuns insa ca de distribuirea finantelor se ocupa Guvernul Republicii Moldova. Nu am reusit inca sa obtinem o reactie de la autoritatile noastre la acest subiect.