De ce Maia Sandu, Andrei Nastase si Iurie Renita nu au dat mana cu Igor Dodon la Resedinta de Stat: "O fi avand el "bun simt si cultura generala" cand sub ochii lui s-a produs furtul miliardului"

Iurie RENITA, DEPUTAT ACUM: "O clarificare absolut necesară. Observ de ultimă oră în spaţiul public tot mai multe persoane care se dau cu părerea vis-à-vis de refuzul meu, a dnei Maia Sandu şi al dlui Andrei Năstase de a da mâna cu Igor Dodon în cadrul recentelor discuţii de la Reşedinţa de Stat.

Iar dacă unele reproşuri cu profundă ură bolşevică sunt promovate de elemente insalubre de gardă de la multiplele portaluri cu «analişti, experţi şi chiar academicieni» în ale diplomaţiei, protocolului şi ceremonialului, atunci cel mai ridicol şi penibil este cazul unui individ total compromis care ne vorbeşte de «lipsă de bun simţ şi de cultură generală».

O fi având el «bun simţ şi cultură generală» când a trădat interesele noastre naţionale cu Palanca, când l-a favorizat cu plăcute diplomatice pe Şor în Federaţia Rusă, când sub ochii lui s-a produs furtul miliardului, când a «cadonat» Aeroportul Internaţional Chişinău unei firme kgb-iste din Rusia etc., etc.? Are un tupeu incredibil, iar între timp a însuşit de minune o nouă meserie – cea a «unionistului de gardă », adică un fel de „ дежурный унионист“.

Vă asigur că această persoană nu merită nici cea mai mică atenţie din partea noastră.Dar să revenim la subiectul atât de controversat şi, pe alocuri, blamat:1. Înainte de întrevedere Igor Dodon a fost de 2 ori informat de consiliera lui pentru activităţi protocolare că reprezentanţii blocului politic ACUM nu doresc ca la întâlnire să avem «îmbrăţişări, pupături sau strângeri de mâini».

Un mesaj clar de care trebuia să se ţină cont, exprimat în prealabil într-o formă corectă şi civilizată. Consiliera de la preşedinţie ne-a confirmat că mesajul nostru a fost transmis direct lui Igor Dodon;2. Faptul că Igor Dodon a ignorat solicitările noastre denotă că, mai degrabă, el ne-a confundat cu cei de la PSRM sau PDM, cu care s-a întreţinut până la noi. În ce ne priveşte considerăm că am procedat corect, chiar şi fără «povăţuitorii de gardă ai guvernării actuale». P.S. Ar mai fi şi alte lucruri de spus, dar cred că e suficient pentru astăzi."

VEZI SI: Momentul in care Sandu, Nastase si Renita refuza sa dea mana cu Dodon la intalnirea de la Resedinta de Stat. Cum a reactionat seful statului