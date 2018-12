De Craciun sau de Revelion, pompierii vor fi la datorie. 500 de salvatori se vor afla la posturile lor in perioada sarbatorilor de iarna, iar 150 de autospeciale vor fi pregatite pentru interventiile de urgenta - VIDEO

Echipati de parca tocmai acum ar urma sa intervina intr-un caz de urgenta, pompierii s-au aliniat in fata autospecialelor ca sa ne demonstreze ca sunt pregatiti sa faca fata oricarei situatii exceptionale in perioada sarbatorilor.

Mihail HARABAGIU, SEF IGSU: “Dupa caz vom implica toate fortele. Cerem cetatenilor sa respecte cu sfanta strictete masurile de securitate zi de zi. In special ma refer la mentinerea libera a cailor de acces pentru ambulanta, pentru autospeciale. Cerem sa fie libere caile de acces la evacuare persoanelor unde sunt aglomerari in masa. La fel, o atentie sporita vom atrage la caile de evacuare in cluburile de noapte.”

Pompierii si-au facut graficul. O parte vor sarbatori acasa, cu familia, iar altii - alaturi de colegi, in unitatile de salvatori.

“Sarbatorile de iarna anul acesta credca le petrec acasa, nu sunt la serviciu. Imi pare foarte bine ca de vreo doi ani am sarbatorit in garda cu colegii. Este de lucru ar fi bine sa nu fie dar.”

“Daca o sa cad sa fiu la serviciu o sa sarbatoresc ca de obicei. Nu lucrez demult timp dar daca o sa fie nevoie o sa sarbatoresc la serviciu.”

Iar in ajun de Craciun salvatorii vor avea o misiune speciala - caravana pompierilor. Isi vor decora autospecialele cu ghirlande si luminite si vor porni prin sate ca sa imparta cadouri copiilor.