A lasat candidatii democrati sa taie panglicile rutelor de troleibuz, iar el a mers de doua ori sa inaugureze aceeasi gradinita

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITELEI: “Am pregatit terenul, atunci am facut si niste consolidari la acoperis, dar lucrarile masive incep de astazi.”

Ruslan Codreanu a chemat si astazi presa ca sa mai spuna o data ca din toamna capitala va avea o gradinita noua in sectorul Buiucani. La fel a facut-o in luna octombrie. Asa cum e la moda, primarul interimar si-a facut si poze in excavator ca sa anunte evenimentul.

Asta desi, inaugurarile rutelor de troleibuz din capitala le-a lasat pe seama candidatilor Partidului Democrat la parlamentare - Constatin Tutu a taiat panglica la Durlesti, iar Monica Babuc la Ialoveni.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITELEI: “Am mai participat la lansari de troleibuz, gradinitele insa sunt proiectul meu. Totusi de ce nu participati la aceste lansari? V-am raspuns.d.”



La gradinita numarul 166 peretii care se daramau au fost dati jos, iar muncitorii au inceput sa-i cladeasca din nou.

Autoritatile spun ca in septembrie anul acesta gradinita isi va deshide usile pentru 380 de pici, acestia vor putea fi inscrisi, in curand, pe platforma e-gradinita. Pentru aceasta, Directia Educatia trebuie sa gaseasca in jur de 39 de angajati.

Acum in jur din o mie de copii din sectorul Buiucani stau in rand pentru a fi inscrisi la gradinita. Primaria a anuntat ca anul acesta alte sase institutii prescolare vor fi deschise in capitala. Gradinita 166 de pe strada Nicolae Testemiteanu va fi reparata de fondatorii unuia din cele mai scumpe licee din capitala, Da Vinci.

In schimb primaria le permite sa nu achite timp de de 49 de ani arenda pentru terenul pe care se afla liceul. Acestia vor investi in jur de 20 de miloane de lei, iar municipalitatea va mobila institutia, primita in varianta alba.