De la paste fainoase din spanac sau sfecla si bauturi din miere pana la haine sau obiecte artizanale fabricate in Moldova. De toate pot fi gasite la expozitia deschisa la Moldexpo - VIDEO

Natalia a inceput sa produca paste fainoase acum un an. Ea transforma taiteii traditionali in adevarate opere culinare. Pe langa ou si faina, mai adauga spanac sau sfecla rosie. Asa pastele sunt mai sanatoase si arata mai bine in farfurie.

Iar Lidia a venit de la Edinet cu diverse produse din miere, pregatite cu mana ei. Nu este doar dulce ci si sanatoasa, spune femeia.

Clientii spun ca vin deja ani la rand pentru a cumpara din bunatatile femeii.

“Eu vin si cumpar de la aceasta femeie deja a patra oara de la aceasta expozitie pentru ca sunt produse foarte calitative.”

Dupa ce a trait mai multi ani peste hotare, Nadejda a revenit acasa si s-a apucat de facut ciocolata.

La expozitie au fost aduse nu doar produse alimentare, dar si haine fabricate in Moldova. Tamara va devenit mama in curand, asa ca astazi a venit sa-i cumpere hainute copilului pe care urmeaza sa-l aduca pe lume.

Tamara: “Ne plac produsele autohtone si pentru primul copil am optat...”

Vizitatorii spun ca si-au cumparat produse calitative, la preturi accesibile.

“O plapuma foarte bine cusuta. Ma mandresc ca in tara se fac articole atat de bine, cred ca dupa un standart european. E un produs natural, iar in interior lana.”

“Pana cand am reusit sa cumpar nimic, dar vreau sa cumpar o rochie din lana...”

“De toate mi-am luat. Totul fabricat in Moldova- paine, lapte, seminte.”

Expozitia se afla la a 18-ea editie si va fi deschisa pana duminica.