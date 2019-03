De mai mult de jumatate de secol impart aceleasi bucurii si greutati. Vorbim despre doi soti din localitatea Gura Galbenei, care ieri au sarbatorit 60 de ani de casnicie - VIDEO

Cel mai dulce si asteptat moment al serii a fost taierea tortului. Si cum spune traditia, primii din el au gustat mirii.

Si pentru ca toate privirile erau atintite spre ea, mireasa s-a cam jenat.

In schimb mirele a mancat cu pofta.

Nea Filip ne-a spus ca isi aduce aminte de prima intalnire cu sotia sa, de parca a fost mai ieri.

Filip BODISTEANU, MIRELE: "La un damskii vals a venit si m-a invitat la dans. Se vede ca va ales soti. Asa se pare.”

Pe opt martie 1959 s-au casatorit, iar de atunci au fost de nedespartit. Viata i-a pus de multe ori la grea incercare, insa dragostea a fost mai presus de toate, spun ce doi batrani.

Filip BODISTEANU, MIRELE: "Ne-am stimat dar stiti este o vorba ca nu-i casa necertata. Au fost certuri si a fost si bine dar iata am trait si am ajuns."

Cei sapte copii sunt cea mai mare bogatie pe care o au, spun ei.

Maria BODISTEANU, SOTIA: "Greu a fost, cu sapte copii nu aveam cu cei hrani si nici cu ce sa-i imbrac.”

La ceremonia de ieri, mirele a fost imbracat intr-un costum, iar mireasa si-a pus o rochie de culoarea albastra si o basma pe cap. Ambii emotionati, s-au luat de mana si au dansat ca-n prima zi cand s-au cunoscut.

Apoi distractia a continuat cu muzica si voie buna. Invitatul special a fost interpretul Adrian Ursu.

Din cei sapte copii, doar cel mai mare a ramas alaturi de parinti, in Gura Galbenei. Ceilalti au plecat in lumea mare. La aniversarea de ieri, toti au venit ca sa fie alaturi de cei care le-au dat viata.

Ion BODISTEANU, FIUL: "Alaltaieri am venit din Spania si maine plec. Tot timpul ne-a legat dorul de parinti si de casa, unica ce ne uneste sunt parintii.”

Iar Alexei a venit din Canada, impreuna cu toata familia, la sarbatoarea parintilor.

Alexei BODISTEANU, FIUL: "Fratele mai mare este cum se zicea pe timpuri brigadirul nostru, el ne dadea comenzile pe care trebuia sa le indeplinim si daca nu le indeplineam puteam sa primim si la moaca.”

Tot din Canada a venit si sora lor, Lidia, care e stabilita acolo de 13 ani.

Lidia BODISTEANU, FIICA: "Cat mai sunt in viata parintii asta ne aduce si ne aduna impreuna. Eram un copil cuminte, tata nu m-a pedepsit absolut deloc. Faceam lectiile impreuna de fiecare data venea si ma ajuta cand aveam nevoie.”

Si nepotii au venit sa-si felicite buneii. Igor spune ca a pierdut avionul cu care urma sa zboare, insa a facut tot posibilul ca sa ajunga la petrecere.

Igor LEFTER, NEPOT: "Azi chiar de la aeroport am venit, nici pe acasa nu am trecut si sa fie si mai rau am pierdut si bagajul. Deci am ajuns numai eu asa cum sunt direct din Canada. Vointa sa fiu aici la timp era foarte mare.”

La nunta de ametist a celor doi au venit toti cei sapte copii, 14 nepoti si sase stranepoti din Canada, Italia, Spania si Israel. Unii au plecat deja inapoi chiar a doua zi, iar altoo vor mai asta alaturi de Maria si Filip pana vinerea viitoare.