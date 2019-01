De maine la PRO TV incep dezbaterile electorale. Candidatii la functia de deputat se vor afla fata in fata si vor trebui sa raspunda la diferite intrebari - VIDEO

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Cel mai important lucru este sa vedem cine candideaza, ce vrea sa faca in viitoarea postura de parlamentar in cazul in care va fi ales si sa stim si noi cum, dupa ce criterii ii alegem.”

Candidatii pe circumscriptii vor fi invitati la emisiune dupa ordinea inregistrarii. Acestia vor trebui sa raspunda la intrebarile adresate de Lorena Bogza, dar vor avea si posibilitatea sa-si puna unii altora intrebari.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Sper din toata inima ca acesti candidati sa aiba curaj sa vina la emisiune sa ne puna cine sunt ei si ce vor sa faca.”

Te Votezi la Pro Tv incepe maine de la ora 17:30 si se va desfasura de luni pana vineri, pe toata perioada campaniei electorale.