De o excursie prin izolatoare si prin sectiile directiei de politie Chisinau au avut parte elevii claselor a douasprezecea de la liceul Petru Rares din capitala - VIDEO

De o excursie prin izolatoare si prin sectiile directiei de politie Chisinau au avut parte astazi elevii claselor a douasprezecea de la liceul Petru Rares din capitala. Adolescentii au putut sa tina in mana o arma, sa probeze echipamentul oamenilor legii si sa viziteze celulele in care sunt detinuti infractorii. In fiecare an institutia organizeaza Ziua Usilor Deschise pentru a-i convinge pe tineri sa aleaga meseria de politist.