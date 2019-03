De pe stadion, mult asteptatul meci s-a mutat pe retelele de socializare, unde internautii au avut reactii care mai de care. Unii au facut haz de necaz, iar altii - s-au declarat mandri de nationala Moldovei - VIDEO

Meciul dintre Moldova si Franta va intra pentru mult timp in memoria microbistilor, in mare parte datorita atmosferei energice, ce a domnit in tribune, pe parcurul celor 90 de minute. Fanii din ambele parti, in nenumarate cazuri, au facut valurile mexicane.

Cei care si-au dorit sa vada pe viu campionii mondiali, dar nu si-au facut loc in tribune, au urmarit meciul de pe balcoanele blocului din apropiere. Dupa un start modest al tricolorilor, internautii au inventat tot felul de glume pe seama fotbalistilor. Unii au considerat ca Franta putea sa vina la meci si fara portar, iar altii au dorit sa imortalizeze momentul cand tabela arata scorul de 0 la 0. Totul, insa, urma sa se schimbe, dupa ce Vladimir Ambros a marcat golul de onoare.

Prezent si el la meci, Igor Dodon a explodat in ovatii, vazand mingea in poarta francezilor. Presedintele a publicat imaginile pe internet.

Inainte de startul meciului, Vlad Plahotniuc a postat pe pagina sa de facebook un mesaj in care anunta ca va oferi “un premiu consistent” fiecarui fotbalist moldovean, care va marca gol, fara a mentiona despre ce este vorba. Ulterior, deputatul a scris ca Vladimir Ambros isi va primi premiul in urmatoarele zile.

Si fostul candidat la functia de deputat, Alexandrin Patron, a postat un mesaj in care a spus ca va premia marcatorul golului cu 1000 de dolari. Atacantul de la Petrocub, in varsta de 25 de ani, a anuntat ca va dona banii celor nevoiasi.

Vladimir AMBROS, ATACANT MOLDOVA: “Din fericire sunt bine financiar, asa ca doresc sa-i transmit celor nevoiasi. “