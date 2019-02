De programul cetatenie pe bani din Cipru s-au folosit in special rusii si chinezii bogati -mold-street.com

Potrivit raportului valoarea totala a tranzactiilor de la 1 iunie 2013 pana la 15 august 2018 este de peste 6,6 miliarde de euro. Aproximativ 50% din tranzactiile legate de schema au vizat investitii in imobiliare, inclusiv rezidenta.

Beneficiarii: Rusii si chinezii superbogati

Nationalitatea solicitantilor este in principal rusa, urmata de chinezi si intr-o mai mica masura, de ucraineni, libanezi si sauditi. Rusii si chinezii in principal au investit in domeniul imobiliar.





