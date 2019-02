De dragul jumatatii, scot sume grele din buzunar. Cum sarbatoresc moldovenii Valentine's Day: "-Cati bani ai cheltuit? -Asta pentru mine nu conteaza..."- VIDEO

De sarbatoarea iubirii, serele cu flori s-au mutat in capitala. De dimineata, tarabele comerciantilor abundau in culori si forme care mai de care, iar cumparatorii roiau ca albinele.

-Pentru cine le luati? -Pentru sotie. -Cum o sa le oferiti? -Seara la o cina romantica. -Cine va gati? -Clar ca eu.”

“Seara voi cumpara un tort. Sau merge amandoi la piata si cumparam. Aceasta cadou sotiei mele.”

Barbatii spun ca, de dragul jumatatii, scot sume grele din buzunar.

“Ea inca nu stie ca am venit din Ucraina. Am pregatit cina la restaurant, hotel, eu. -Cati bani ai cheltuit? -Asta pentru mine nu conteaza, important sa ii placa. E o zi obisnuita, o iubesc la fel de mult ca in zilele precedente si in cele urmatoare. ”

-Ce buget aveti? -1000 de lei pentru flori, o sa mergem undeva in oras.”

La mare cautare sunt florile de primavara. Vanzatorii spun ca preturile nu au crescut.

”Barbatii cumpara trandafiri mai multi, lalele. Cand merge vorba de sentimente oamenii sunt darnici.”

Sunt si buchete de flori care vin la pachet cu un cadou. Cutii mai mari sau mai mici, ascundeau lenjerie, jucarii de plus sau bijuterii. Andrei a ales pentru fata pe care o iubeste de doi ani, un inel.

”Mai micut pentru marimea ei. Un gest de sarbatoare.”



Comerciantii spun ca bijuteriile cumparate in apropierea Sfantului Valentin au un must-have – pietrele in forma de inimioara.

“Dimineata s-a vandut o pereche de cercei in forma de inimioara, pandantive in forma de inimioara, inele in forma de inimioara.”

Femeile aleg si ele daruri pentru jumatatile lor.

“Cel mai des se intreaba bratarile, lanturile. Avem si certificate unde se poate de indicat o suma si persoana isi alege ceva.”

Dragostea s-a simtit si pe strazi sau in parcuri. De dimineata orasenii s-au trezit ca la statii, pe stalpi sau pomi, erau atarnate cutii rosii cu mesajul: “In caz de dragoste la prima vedere, sparge geamul”.

Daca pe cei tineri ii incanta ideea, cei de varsta a treia spun ca dragostea la prima vedere e superficiala. Unele cupluri au ales sa-si uneasca destinele de 14 februarie. Ofiterii de la Starea Civila spun, insa, ca in acest an numarul casatoriilor in aceasta zi este mult mai mic decat in alti ani.