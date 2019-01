De ziua lui Eminescu, ambasadorul Republicii Moldova in Portugalia, recita „La steaua” in portugheza - VIDEO

De ziua lui Eminescu, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova a postat un filmulet in care apare ambasadorul Republicii Moldova in Portugalia, Dumitru Socolan, recitand poezia „La steaua” in limba portugheza.

Operele lui Eminescu au fost recitate si in limba spaniola:

Astazi se implinesc 169 de ani de la nasterea poetului.

Mihai Eminescu s-a nascut la 15 ianuarie in Botosani, Moldova. A fost un poet, prozator si jurnalist roman, socotit de cititorii romani si de critica literara postuma drept cea mai importanta voce poetica din literatura romana. Poetul s-a stins la 15/27 iunie 1889, in Bucuresti, Romania.