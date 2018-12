Decizia luata de liberali, dupa Consiliul Republican al partidului, privind participarea la parlamentarele din 2019

Consiliul Republican al PL, intrunit la data de 28 decembrie, a decis participarea PL in alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Urmare a apelului public lansat de presedintele PL, Dorin Chirtoaca de consolidare a tuturor unionistilor, intr-un front comun in jurul PL, astfel, mai multe organizatii unioniste, printre care ODIP si Sfatul Tarii - 2 vor sustine si vor participa impreuna cu PL in alegeri.