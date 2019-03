Decizia prin care Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de inchisoare va fi revizuita in curand. Avocatii fostului premier au pus pe masa judecatorilor un demers in acest sens si au cerut recuzarea magistratilor care au stabilit sentinta - VIDEO

Escortat astazi la judecatoria Buiucani, fostul premier Vlad Filat a putut sa raspunda la mai multe intrebari. S-a dat cu parerea referitor la faptul ca Ilan Sor, cel care l-a bagat la puscarie, a ajuns deputat in Parlament in urma alegerilor din 24 februarie.

Vlad FILAT, EX-PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Fericit poporul moldovenesc cu acest lucru.”

Intrebat de unde are fiul sau bani ca sa inchirieze un penthouse la Londra si sa plateasca pentru el cate o mie de lire pe zi, Filat a spus ca pentru actiunile sale, Luca ar trebuie sa raspunda singur.

Vlad FILAT, EX-PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Cred ca are varsta necesara ca sa raspunda.”

Si, pentru ca a promis inca in 2015 sa faca dezvaluiri care vor face sa sara tot sitemul politic in aer, l-am intrebat astazi, repetat, pe fostul premier cand are de gand sa le faca. La sedinta de data trecuta, Filat declara ca nu mai are ce sari in aer pentru ca nu mai avem un sistem politic.

Vlad FILAT, EX-PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Eu cred ca tacearea mea a fost mai graitoare decat vorbele multora.”

La sedinta de judecata de azi, Vlad Filat a cerut revizuirea sentintei prin care a fost condamnat la 9 ani de inchisoare si a solicitat inlocuirea a doi judecatori.

Instanta a respins ca fiind neintemeiata cererea de recuzare a magistratilor Serhgei Lazar si Ion Neculce si a stabilit ca decizia de revizuire a dosarului in care fostul lider PLDM este invinuit de trafic de influenta si corupera pasiva, va fi luata peste doua saptamani.

In afara de ziaristi, mascati si participantii la proces, in sala de judecata mai era astazi o persoana, care a asistat si la sedintele anterioare a lui Filat.

Vlad Filat se afla deja de peste 3 ani in detentie, fiind condamnat la 9 ani de puscarie pentru trafic de influenta si corupere pasiva. Ilan Sor, cel care l-a denuntat, recunoscand ca i-a dat mita 250 de milioane de lei a ajuns deputat dupa alegerile din 24 februarie. Dosarul lui se afla pe rol la Curtea de Apel Cahul, care, in ultimul an, a amanat de nenumarate ori procesul.