Declaratiile lui Ilan Sor, care il acuza pe Igor Dodon ca l-ar santaja, au fost facute la comanda Partidului Democrat. Asta a spus seful statului in cadrul unei emisiuni - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Acesta este un politician cu o responsabilitate sociala scazuta, care nici macar la toaleta nu merge fara acordul Partidului Democrat, condus de Plahotniuc. I-au dat comanda sa atace presedintele cu speranta ca raitingul PSRM va scadea.”

Igor Dodon a confirmat ca s-a intalnit de mai multe ori cu Sor si ca au calatorit impreuna cu familiile, insa nu a dat mai multe detalii. Purtatorul de cuvant a lui Ilan Sor spune ca va comenta mai tarziu declaratiile, iar cei de la PD – le neaga.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: „Eu tot fac parte din Partidul Democrat si pot sa spun ca niciodata nu l-am vazut sau nu am vorbit cu Ilan Sor. Daca declaratiile lui Sor sunt adevarate, atunci organele trebuie sa investigheze.”

Acum doua zile, Ilan Sor a spus ca l-a plimbat pe Igor Dodon cu avioanele sale personale, i-a dat bani pentru campanii electorale si i-a dus mai multe genti pline cu… ceva, fara sa spuna cu ce anume. Acesta sustine ca desi erau buni prieteni, acum Dodon il ameninta, cerandu-i sa iasa din cursa electorala. Procuratura generala a anuntat ca analizeaza informatiile.

Ilan Sor l-a denuntat anterior pe ex-premierul Vlad Filat, spunand ca i-a dat mita in valoare de 250 de milioane de dolari. In baza depozitiilor sale, Filat a ajuns pentru 9 ani la inchisoare. Sor nu a fost pedepsit in acel dosar, datorita autodenuntului.

In schimb, el a fost condamnat la sapte ani si jumatate de puscarie in prima instanta, pentru ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii. Sor se declara nevinovat si se se plimba in libertate pana cand se va pronunta Curtea de Apel Cahul. Pe parcursul ultimului an, instanta a amanat de nenumarate ori procesul.