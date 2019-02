Delegatia UE in RM: "Au fost inregistrate nereguli in timpul alegerilor si indicii serioase ca au fost cumparate voturi. Toate neajunsurile identificate de misiunea de observare trebuie rezolvate"

Potrivit concluziilor preliminare ale misiunii de observare a alegerilor a OSCE/ODIHR, alegerile au fost “competitive si drepturile fundamentale au fost, in general, respectate”.

Totusi, au fost inregistrate anumite nereguli pe parcursul campaniei si in ziua alegerilor, in special “acuzatii de presiune asupra angajatilor din sectorul public, indicii serioase ca au fost cumparate voturi si utilizarea rezurselor administrative in campanie”.

Misiunea de asemenea a constatat ca “din cauza ca politicienii controleaza si detin surse media, alegatorii au acces la un spectru limitat de opinii politice”. Toate neajunsurile identificate de misiunea de observare a alegerilor OSCE/ODIHR trebuie rezolvate, in baza recomandarilor OSCE/ODIHR, in perspectiva tuturor scrutinelor urmatoare, de toate nivelurile.

Uniunea Europeana a monitorizat atent procesul electoral, inclusiv campania si ziua alegerilor, si va urmari in continuare evolutiile post-electorale, pentru a evalua impactul acestora asupra democratiei si a pluralismului in Republica Moldova.

Uniunea Europeana sprijina efoturile de consolidare a democratiei in Republica Moldova si subliniaza ca respectarea vointei alegatorilor este unul din principiile democratice fundamentale.

Au fost primele alegeri desfasurate in baza noului sistem electoral mixt. Asa cum a fost specificat in concluziile Consiului Uniunii Europene, din 26 februarie 2018, cea mai mare parte a amendamentelor esentiale la codul electoral, adoptate in 2017, nu au respectat cateva dintre recomandarile de baza ale Comisiei de la Venetia si ale OSCE/ODIHR.

Modul in care s-au desfasurat aceste alegeri au confirmat necesitatea respectarii acestor recomandari si a continuarii eforturilor de a aduce legislatia electorala la standardele internationale.