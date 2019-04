Demisiile continua la primaria capitalei. Ruslan Codreanu a anuntat ca ii da afara pe directorul de la Piata Centrala si pe seful directiei Arhitectura - VIDEO

Pentru astazi, la Piata Centrala a fost planificat un protest. Angajatii firmelor care vand acolo, au dorit sa iasa pentru a-si manifesta nemultumirea, dupa ce directorul pietei nu a mai vrut sa le prelungeasca autorizatiile. Asta pentru ca Octavian Bivol le-ar fi cerut taxe in afara celor oficiale, iar pentru ca au refuzat sa dea mita, ar fi inceput presiunile, spun acestia.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Gasesti produse autohtone la un pret mai mare ca in supermarket, dar pretul se datorteaza anume ca acolo se colecteaza taxe neformale. Voi semna dispozitia de demisie a conducerii”

Dupa ce, de dimineata, Codreanu a anuntat ca Octavian Bivol va fi demis din functie, protestul a fost anulat, insa cativa oamenii oricum s-au adunat.

“Ne-a promis ca aici va veni un om cumsecade vor face ordine in piata, va fi si reconstructia, vom trai, vom lucru.”VOX“Era sa ramane fara loc de lucru.”

La niciun an de la numirea sa in functie, Octavian Bivol sustine ca a scris vineri cererea de demisie. In spatele camerelor, acesta ne-a spus ca agentii economici iar fi cerut demisia, nemultumiti de reformele pe care vroia sa le faca. Intre timp, s-a aflat ca Procuratura Anticoruptie a deschis un dosar inca in noiembrie 2018 pe numele celor din administratia pietei, care sunt acuzati de abuz in serviciu si corupere pasiva.

Angajatii vizati, patru la numar, au interdictia de a parasi tara.Tot astazi, primarul interimar a anuntat ca il demite si pe seful Directiei Arhitectura si Urbanism, Sergiu Borozan, numit arhitect-sef, in 2017 pe cand primaria era condusa de Dorin Chirtoaca. Codreanu il acuza de haosul de la directie.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Oamenii stau intr-un rand mare, altii deschid acolo usa cu piciorul.”

Borozan ne-a spus ca isi va depune cererea de demisie in cateva zile, precizand ca nu totul depinde de el la directie.

Serghei BOROZAN, SEFUL DIRECTIEI ARHITECTURA SI URBANISM: “Oamenii vin multi si consiliul municipal nu voteaza.”

Astazi la sedinta operativa a primariei a venit si noul sef al directiei Transport si Cai de Comunicatie, Octavian Lungu care a lucrat pana nu demult la ANRE.

Octavian LUNGU, SEFUL INTERIMAR AL DIRECTIEI TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: “Imi propun sa fac o analiza ampla a situatiei.”

Lungu a ajuns sef la transport dupa ce Codreanu si-a anulat propria dispozitie semnata acum doua saptamani prin care il numea in functie pe Oleg Caraman, venit dupa demisia lui Vitalie Butucel.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “De ce? - De aia?'

De la inceputul anului au plecat din functie patru sefi de directii sau intreprinderi municipale de la primaria capitalei.