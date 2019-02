Democratii ar pregati reducerea numarului de primarii dupa alegeri. Comunistii si socialistii afirma ca un proiect de reforma a APL elaborat de PD prevede ca primarii vor fi in localitatile care au peste 7 mii de locuitori - VIDEO

Elena Bodnarenco, membru PCRM: "Primariile va fi majorate pana la 7500 cel putin de locuitori, conform legislatiei actuale, numarul locuitorilor primariei actuale este de 1500 de locuitori."

Patricia Podoleanu,reporter Protv: "Acest proiect al reformarii administratiei publice locale ar sta acum in sertarele democratilor care ar aveade gand sal scoata la rampa dupa parlamentare si exact inainte de locale."

Elena Bodnarenco, membru PCRM: "Reforma administrativ-teritoriala va fi organizata foarte repede, pana la alegerile locale, care pot sa aiba loc cel tarziu in luna septembrie a anuui curent."

Grigore Novac, membru PSRM: "O buna parte de funtionari vor ramanea fara un post de munca, in al doilea rand este un total disconfort pentru fiecare cetatean in parte avand in vedere ca pentru a lua un certificat de la primarie va trebui sa mearga in satul vecin, ceea ce necesita cheltuieli suplimentare, ceea ce necesita timp suplimentar."

Pavel Filip, vice-presedintele PD: "Eu am auzit mai multe sperietori chiar daca am zis intotdeauna de mai multe ori ca este necesar o reforma administrativ teritoriala in Republica Moldova, doar sa stiti ca noi nu facem lucrurile pe ascuns."

Patricia Podoleanu, reporter Protv: "Totusi vice-presedintele PD recunoaste ca ideea nu e rea ba chiar necesara, pentru ca 900 de primarii ar fi prea multe pentru numarul locuitorilor din Moldova."

Pavel Filip, vice-presedintele PD: "Vrem sa avem ,eu stiu, economii financiare, nu este adevarat, este vorba despre eficienta in administrarea localitatilor, eu cred ca el trebuie elaborat doar dupa ce va fi consultat cu toata administartia publica locala."

Republica Moldova este impartita in 32 raioane, 5 municipii, si 2 regiuni cu statut special, Autonomia Gagauza si Regiunea Transnistreana.