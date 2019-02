Democratii au depus o sesizare la CEC in care il acuza pe Andrei Nastase ca a facut agitatie in interiorul sectiei de votare si cer ca el sa fie amendat - VIDEO

Andrei Nastase a venit impreuna cu sotia sa la o sectie de votare de pe circumscriptia pe care candideaza.

Ulterior, Andrei Nastase a spus si pentru cine anume voteaza, iar asta i-a determinat de democrati sa depuna o sesizare la Comisia Electorala Centrala in care il acuza pe Nastase ca a incalcat legislatia facand agitatie in incinta sectiei de votare.

Purtatorul de cuvant al democratilor nu ne-a raspuns la telefon pentru mai multe detalii, dar in comunicatul emis de partid se spune ca formatiunea cere ca CEC si organele abilitate sa cerceteze cazul si sa-l amendeze.

Vara trecuta, alegerile locale din Chisinau au fost anulate din cauza ca Andrei Nastase a facut agitatie in cateva transmisiuni live pe Facebook, desi el spunea ca doar a indemnat lumea sa iasa la vot. Ulterior, legea a fost schimbata, iar agitatia permisa, in anumite conditii, in ziua alegerilor si in ajun.

Si contracandidatul lui Nastase, democratul Constantin Tutu a votat la o sectie de votare din aceeasi circumscriptie pe care candideaza si el. Tutu a fost acuzat de un observator ca si-a fotografiat buletinul de vot, lucru care este ilegal.