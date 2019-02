PD a lansat un site dedicat candidatilor lor la parlamentare. Ce au raspuns democratii cand jurnalistii le-au cerut sa filmeze autobuzul luxos cu care ei "colinda" localitatile din tara - VIDEO

Pe pagina web lansata astazi de democrati sunt informatii atat despre candidatii pe circumscriptiile nationale, cat si despre cei de pe lista nationala, harta circumscriptiilor, dar si manifestul partidului.

Vladimir CEBOTARI, VICEPRESEDINTELE PDM: „Ne-am gandit sa venim in ajutor cetatenilor, ca sa cunoasca mai bine candidatii PDM şi să fie informaţi corect.”

„Nu credeti ca este necesar de includeti si averile democratilor?”

Vladimir CEBOTARI, VICEPRESEDINTE PDM: „Daca aceasta va fi solicitarea cetatenilor noi vom veni si cu aceasta informatie. De fapt sunt niste imagini publice care pot fi accesate. Le gasiti pe pagina CEC.”

Cebotari s-a laudat ca in cinci zile de campanie, democratii au avut peste 100 de intalniri cu cetatenii. In multe din satele in care locuitorii nu au vazut decat autobuze vechi cu scaune rupte si draperii murdare, democratii au ajuns la bordul unui autocar modern in care scaunele sunt din piele de culoare neagra, iar confortul se vede clar in pozele publicate de membrii PD.

Cand i-am spus ca am vrea sa filmam o deplasare a democratilor cu autocarul despre care s-a tot vorbit pe retelele de socializare, Cebotari ne-a pus o conditie.

Purtatorul de cuvant al Partidului Democrat ne-a comunicat ca nu stie cat costa autocarul si daca acesta apartine formatiunii sau a fost luat in chirie.