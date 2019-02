Democratii au votat proiectul referendumului inainte ca modificarile la Codul Electoral sa fi intrat in vigoare. Acestia spun ca nu au incalcat legea. Cum a fost posibil - VIDEO

Modificarile la Codul Electoral care sa permita ca in ziua alegerilor sa aiba loc si un referendum au fost facute in noiembrie si au intrat in vigoare pe 30 decembrie 2018. Deputatii au votat pentru organizarea acestui scrutin pe 30 noiembrie, exact cu o luna inainte ca modificarile democratilor sa fi intrat in vigoare.

Vladislav GRIBINCEA, PRESEDINTELE CENTRULUI DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA: „Cum putea parlamentul sa adopte hotararea cu privire la referendum in ziua alegerilor daca la acea data era in vigoare o lege care interzicea acel lucru, exact asa cum la mijlocul lui decembrie, legea interzicea referendumul in ziua alegerilor.”

Democratul Sergiu Sirbu, cel care s-a ocupat de aspectele juridice ale acestor proceduri, spune ca nu a comis nicio incalcare juridica pentru ca vechiul aliniat din Codul Electoral oricum nu interzicea in vreun fel organizarea unui referendum in ziua alegerilor parlamentare.

Sergiu SIRBU, VICEPRESEDINTE PDM: „Nu era atat un lapsus, cat o interpretare univoca. La referendumuri locale exista expres prevazut ca referendumurile locale pot avea loc si in ziua alegerilor. Pe national era o lacuna micuta, nu era clar interpretat, dar nu era catergoric interzis. De aceea noi, ca sa nu existe interpretari neunivoce, am facut acele modificari tehnice.”

Deci cu sau fara acele modificari valabile, votul ramane legal, ne asigura democratul. O alta remarca facuta de ONG-ul juridic este ca documentul care a stat la baza acestui referendum nu are avizele Guvernului si ale Centrului Anticoruptie. Aceste avize sunt obligatorii, spun expertii, pentru ca aceasta consulatare republicana a cetatenilor inseamna cheltuieli in plus la buget.

Vladislav GRIBINCEA, PRESEDINTELE CENTRULUI DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA: „Eii, nuanta este alta, ca daca ei asteptau toate procedurile nu aveau sa reuseasca cu referendumul, pt ca el trebuie anuntat cu doua luni inainte de alegeri.”

Avizele sunt consultative, comenteaza Sirbu.

Sergiu SIRBU, VICEPRESEDINTE PDM: „- Toate cheltuielile bugetare au fost incluse in bugetul de stat al RM, de aceea in acel moment nu era nevoie de vreun aviz suplimentar. - Dar sunt aceste avize ale guvernului si ale CNA-ului, ele in general exista? - Cu siguranta sunt toate actele necesare, dar acum nu-mi aduc aminte tot dosarul.”

Doar ca noi am accesat site-ul parlamentului si nu vedem aceste avize atasate la proiectul democratilor, asa cum in mod normal ar fi trebuit sa fie. Deranjat de aceste declaratii ale Centrului de Resurse Juridice, membrul PD i-a numit incompetenti pe expertii organizatiei.

Vechiul aliniat din Codul Electoral spune ca un referendum national nu poate sa aiba loc cu 60 de zile inainte si dupa alegeri, pentru ca la aceasta fraza democratii, fara a omite ceva, au adaugat constructia “decat daca se desfasoara in aceeasi zi”. In conditiile neregulilor depistate de experti, teoretic partidele politice ar fi putut sa conteste hotararea parlamentului cu privire la plebiscit.

Intre timp, acel termen pentru contestare a expirat. Pe 24 februarie alegatorii vor fi pusi in fata a patru buletine electorale. Moldovenii isi vor alege nu doar deputatii, dar vor raspunde si la doua intrebari: daca isi doresc reducerea numarului de deputati si daca sunt de acord sa poata retrage oricand mandatul unuia dintre ei.

Referendumul, initiat de democrati, este unul consultativ si nu va produce schimbari juridice, iar opozitia le-a reprosat autorilor ca au pus totul la cale pentru a buimaci electoratul si a-si face capital politic.