Democratii ii invita din nou pe cei de la ACUM la discutii. Acestia spun ca sunt gata sa le faca o oferta buna si sa le dea voie chiar sa-si inainteze propria candidatura la functia de prim-ministru - VIDEO

Andrian CANDU, DEPUTAT PDM: “Chiar daca PD ar mai multe mandate decat Blocul ACUM, noi am fi fost dispusi sa oferim colegilor din ACUM, sau se le facem oferte care presupun un rol important in tot ce inseamna guvernare. Cu alte cuvinte am fi oferit in viitorul guvern functia de prim-ministru.”

Reprezentantii blocului “ACUM” ne-au spus ca nu vor purta negocieri cu cei care, potrivit lor se fac responsabilii de capturarea statului. Iar membrul PAS, Dumitru Alaiba, cel care a ajuns in plen de pe circumscriptia SUA, Canada a scris pe internet ca nu uita cum in campanie formatiunile care fac parte din bloc au fost numite de PD - partide de someri.

Dumitru ALAIBA, DEPUTAT DE PE LISTELE BLOCULUI “ACUM”: “Ceea ce voi, Partidul Democrat din Moldova nu intelegeti este ca noi nu am venit pentru functii cu care v-ati mituit ”partenerii” precedenti. Noi am venit sa va dam jos.”sursa: facebook.com

...a scris Alaiba pe facebook.

Astazi Candu a negat ca democratii i-ar fi sunat pe membrii PAS si PPDA pentru a-i dezbina, dar sustine ca e gata sa-i asculte in plen atunci cand vor veni cu initiative de felul celor enuntate anterior, precum demiterea Procurorului General. Intrebat astazi de ce a apelat, totusi, la ACUM, daca in ziua scrutinului liderul Vlad Plahotniuc declara ca a votat tocmai pentru ca guvernarea sa nu ajunga pe mainile opozitiei…

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: “Am votat pentru PD, pentru ca Moldova sa nu mai nimereasca pe mainile partidelor de opozitie incompetente, care vor sa vina la guvernare, sa stopeze indemnizatiile si ajutoarele.” ...fostul presedinte al legislativului ne-a raspuns

Andrian CANDU, DEPUTAT PDM: “Nu s-a schimbat absolut nimic din ceea ce a fost declarat si asumat in campanie. PD in continuare va implementa reformele si programele sociale.”

In ceea ce tine de ideea de a se alia cu socialistii...

Andrian CANDU, DEPUTAT PDM: “Nu exista astfel de discutii la ora actuala.”

Andrian CANDU, DEPUTAT PDM: ”Daca aceasta invitatie va fi respinsa eventual ne vom intruni si vom discuta.”

Blocul ACUM are regaz pana duminica sa ia o decizie definitiva, spun democratii. Daca vor fi respinsi din nou, se vor intruni intr-o sedinta pentru a conveni urmatorii pasi. Cat despre un premier din randurile democratilor...

Andrian CANDU, DEPUTAT PDM: “-Ochiti niste candidaturi si Vlad Plahotniuc ar putea fi una dintre ele? - Echipa PD si Plahotniuc este in stare sa isi asuma orice responsabilitate pentru tara./ min 05:10 - Premier va vedeti? - Eu? - Va decide echipa PD.”

In legislativ au acces patru partide si 3 independenti.