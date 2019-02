Democratii, socialistii si membrii blocului ACUM au fost inscrisi toti ca unul in campania electorala. In schimb, CEC a respins candidati de la PNL, partidul Sor, comunisti si liberali, dar si mai multi independenti - VIDEO

Dintre candidatii inscrisi in cursa electorala pe circumscriptiile uninominale 57 sunt independenti, iar 264 reprezinta un partid. Cei mai multi candidati la functia de deputat, cate 13, sunt in circumscriptia pentru Europa de Vest si in cea care cuprinde Statele Unite si Canada. Cei mai putini, adica doar trei, au ales sa candideze pe circumscriptia numarul 4 din raionul Rascani.

Comisia Electorala Centrala sustine ca au fost respinse dosarele a 37 de candidati printre ei fiind independenti, comunisti, liberali, membri ai partidului SOR si membrii PNL. Acestia pot depune contestatii in decurs de trei zile si tot in trei zile au dreptul sa primeasca un raspuns de la CEC, daca nici asa nu se ajunge la consens, subiectul ajunge in judecata.

Ieri a fost ultima zi in care CEC a mai putut inregistra persoane, dar si partide in cursa. In acest an este prima data cand deputatii vor fi alesi prin sistemul de vot mixt, la care s-a ajuns dupa ce Vlad Plahotniuc a propus trecerea la votul uninominal, iar ulterior Igor Dodon a venit cu ideea sistemului mixt, pe care democratii au acceptat-o in cateva minute la o sedinta de Parlament.

Astfel, 50 de deputati vor fi alesi pe liste de partid, iar 51 pe circumscriptii uninominale. Anterior, Comisia de la Venetia a criticat modificarea sistemului electoral in Moldova. Atunci, expertii comisiei au spus ca aprobarea sistemului mixt fara un consens larg in societate i-ar face pe viitorii deputati vulnerabili in fata unor interese financiare.