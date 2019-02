Democratii vor ca Guvernul sa poata emite acte cu putere de lege pana la investirea unui nou Executiv- VIDEO

Executivul, acum in frunte cu Pavel Filip ramane functional pana la investirea unui nou cabinet, dar atributiile acestuia sunt limitate in aceasta perioada.

Ce vor de fapt acum democratii e ca ministrii in frunte cu premierul sa poata in continuare sa isi asume raspunderea pentru anumite proiecte, asa cum a facut-o in campania electorala.

Elementul nou este ca daca pana acum, fractiunile parlamentare din vechea legislatura puteau sa conteste acele documente, mai nou nu ar avea cine sa puna initiativele guvernului sub semnul intrebarii, in lipsa unui parlament deplin functional. Exact asta isi propun democratii si cer astfel Curtii Constitutionale sa interpreteze patru articole care tin de interimatul prelungit al Guvernului.

Sergiu SIRBU, MEMBRU PDM: “Deoarece in practica ar putea exista situatii de anumite blocaje institutionale daca nu este format guvernul si aceste blocaje ar putea dura timp si tara nu poate ramane cu vid de putere.”

Sergiu Sirbu ne-a spus ca ia in calcul niste situatii teoretice, precum imposibilitatea de a crea o majoritate in parlament, dar sesizarea depusa nu ar viza actualul context, precizeaza el. Intrebarile democratilor sunt lipsite de logica, comenteaza fostul magistrat de la Curtea Constitutionala, Nicoale Osmochescu.

Nicolae OSMOCHESCU, EXPERT IN DREPT CONSTITUTIONAL: “Nu poate, nu e logic, e absolut contrar spiritului si buchiei Constitutiei. Guvernul nu poate adopa lege, ci doar oronante de urgenta. Si daca ordonanta nu trece, demisioneaza. Dar aici, guvernul deja e cu mandat expirat.”

Blocul ACUM a declarat ca miscarea i-ar pemite PD-ului sa fure tara printr-un guvern nelegitim, iar acest demers ar fi neconstitutional.

Magistratii de la Curte au la dispozitie pana la jumatate de an ca sa raspunda sesizarii.

Decizia va fi luata de un complet nou de judecatori, dintre care trei au fost recent numiti.

Este vorba de fosta deputata PD si nasa de cununie a lui Vlad Plahotniuc – Raisa Apolschi, democratul Artur Resetnicov si ex-procurorul general Corneliu Gurin.

Atunci cand acestia au fost pusi in folotiile de la Inalta Curte, opozitia comenta ca functiile ar fi niste recompense impartite persoanelor loiale PD-ului. Atunci, formatiunea vizata comenta ca noii magistrati au experienta necesara si afilierea politica nu are nicio treaba.