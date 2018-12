Democratul Constantin Tutu si-a construit o casa cu doua nivele intr-un cartier de la marginea orasului. O firma de paza privata supravegheaza cartierul - VIDEO

Cartierul, unde a fost construita casa deputatului Constantin Tutu, se afla la marginea Chisinaului si este ingradit cu un gard din metal.

Cei de la Ziarul de Garda scriu ca, potrivit datelor din registrul bunurilor imobile, locuinta are o suprafata de 302,5 metri patrati.

Tutu, din 2014 deputat in Parlament pe listele Partidului Democrat, a cumparat terenul cu suprafata de 7,5 ari in luna iulie 2017. Lucrarile de constructie au inceput in acelasi an, iar acum sunt pe ultima suta de metri.

Potrivit Ziarului de Garda, casa lui Tutu, dar si celelalte imobile din regiune, este pazita de o agentie de paza privata, iar drumul spre ea ar fi interzisa pentru cei care nu au proprietati in acel cartier.

Jurnalistii mai scriu ca democratul ar fi cumparat terenul pe care a fost ridicat imobilul de la consateanul sau, Vladimir Mardar. Cel din urma a fost judecat in perioada 2009-2014, pentru contrabanda cu tigari, iar in prezent este cautat de autoritatile din Romania intr-un dosar deschis pentru inselaciune, scrie Ziarul de Garda.