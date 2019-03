Internat la spital de patru zile, dupa ce ar fi fost batut de Pavel Grigorciuc, democratul Sergiu Sarbu urmeaza sa fie externat - VIDEO

“Stii bine ca nu ti-a cauzat nicio leziune corporala, ca a fost o reactie neinspirata la insultele tale badaranesti“, a scris Maria Ciobanu pe facebook.

Sergiu Sirbu a venit cu o reactie tot pe retelele de socializare. Mai intai, democratul a scris ca nu s-ar fi plans la politie. Ulterior, dupa ce in comentarii a aparut o copie cu plangerea semnata si depusa de Sarbu, acesta a reeditat postarea si si-a schimbat declaratiile.

“In ceea ce priveste plangerea. Aceasta nu a fost depusa de mine impotriva cuiva concret ci pe faptul agresiunii”, a declarat democratul.

Expertii in drept sustin urmarirea penala in asemenea cazuri este initiata, doar daca victima a suferit leziuni medii sau grave. In sitiatia in care acestea sunt usoare, presupusul agresor este pedepsit contraventional.

Eduard DIGORE, AVOCAT: “Nu exista un automatism, daca este o comotie cerebrala atunci se constata ca este o infractiune. Poate fi o comotie cerebrala unde persoana sa fie spitalizata doua sau trei zile si sa fie calificata ca si contraventie.”

Reprezentantii Institutului de Medicina Urgenta ne-au spus ca Sergiu Sarbu s-a ales cu un traumatism cranio - cerebral usor. Chiar si asa, acum cateva zile, Pavel Grigorciuc a fost plasat in arest in izolator, iar urmarirea penala pe numele lui continua.

Activistul a fost retinut dupa ce joi, dupa sedinta Parlamentului, l-ar fi lovit pe deputatul PD, Sergiu Sirbu. Activistul spunea ca i-a dat o palma peste fata dupa ce ar fi fost insultat, in timp ce democratul afirma ca a fost lovit cu pumnul, sau cu un obiect.

Pavel Grigorciuc face parte din grupul Petrenko, membrii caruia au fost condamnati la inchisoare cu suspendare pentru organizarea dezordinelor in masa in septembrie 2015 din fata Procuraturii Generale.