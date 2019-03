Deputati din ACUM, sunati si indemnati sa voteze cu alte partide, afirma Maia Sandu, care nu a vrut sa ne spuna cine anume a luat legatura cu alesii poporului de pe listele blocului electoral - VIDEO

-Cunoasteti daca s-a incercat sa se discute cu fiecare deputat in parte?

Maia SANDU, COPRESEDINTELE BLOCULUI ELECTORAL ACUM: "Au fost colegi de-ai nostri care au spus ca au fost abordati, dar au refuzat."

Copresedintii blocului ACUM nu vor sa spuna ce partid ar fi incercat sa discute cu deputatii de pe listele blocului.

Cei de la Partidul Democrat, atunci cand au lansat invitatia catre blocul ACUM, au mentionat ca sunt dispusi sa discute cu fiecare deputat in parte in cazul in care copresedintii blocul ACUM nu vor fi deschisi pentru negocieri.

Democratii nu ne-au raspuns la telefon pentru a comenta declaratiile blocului ACUM, iar socialistii ne-au spus ca vor veni mai tarziu cu o reactie.

In cadrul conferintei de astazi, blocul ACUM a refuzat invitatia PSRM de a discuta formarea unei aliante in noul parlament.