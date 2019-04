Deputatii blocului ACUM ii cer fostului parlamentar PPEM, Simion Grisciuc, sa isi retraga sesizarea depusa la Curtea Constitutionala prin care a cerut sa fie suspendata interdictia de a vinde tigari la gheeretele de langa scoli si centre medicale - VIDEO

La inceputul lunii martie, deputatul din legislatura anteriora, Simion Grisciuc, a depus o sesizare la Curtea Constitionala. Acesta scrie in motivatia sa ca nu e corect sa permiti magazinelor mari situate in apropiere de scoli si institutii medicale sa vanda tutun, in timp ce gheretelor le este interzis.

Dan PERCIUN, DEPUTAT PAS: “Consideram ca incercarea domnului Grisciuc de a abroga aceasta prevedere este una grava. El reprezinta interesele industriei de tutun./Exista riscul ca sesizarea depusa de dumnealui sa fie acceptata.”

Sesizarea vine in contextul in care la 1 ianurie 2019 a intrat in vigoare o prevederea la Legea privind controlul tutunului, care interzice vanzarea tigarilor in gheretele care se afla la o distanta mai mica de 200 de metri de scoli si institutii medicale.

“Restrictiile impuse la comercializare sunt selective, iar acest fapt are un impact negativ major asupra asigurarii concurentei loiale, deoarece afecteaza agentii economici mici si mijlocii in favoarea marilor unitati comerciale.”

… se arata in motivatia lui Grisciuc. Acesta ne-a spus astazi ca nu are de gand sa isi retraga sesizarea. Seful lui de formatiune, Iurie Leanca scrie pe facebook ca asteapta ca magistratii de la Curte sa ia o decizie in favoarea sanatatii cetatenilor. Sesizarea urmeaza sa fie examinata luni, pe 8 aprilie.

Cea mai stricta prevedere a Legii Antitutun a intrat in vigoare in mai 2016 si ea interzice fumatul in spatiile publice inchise.