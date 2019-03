Deputatii din blocul ACUM sustin ca nu vor discuta cu socialistii despre crearea unei coalitii in Parlament. In schimb, le propun sa voteze o serie de initiative care presupun demiterea conducerii mai multor institutii de stat - VIDEO

Deputatii blocului ACUM sustin ca democratii si socialistii i-au chemat pe ei mai intai la negocieri doar de ochii lumii.

Andrei NASTASE,CO-PRESEDINTELE BLOCULUI ACUM: "Au decis in mod ipocrit sa foloeasca despre prima optiune blocul ACUM, apoi sa formeze o coalitie obscura.”

Maia SANDU, CO-PRESEDINTELE BLOCULUI ACUM: "Au fost colegi de-ai nostri care au spus ca au fost abordati, dar au refuzat. Reiteram anagajamentul ferm de a nu face aliante cu partidele oligarhice: PSRM, PD, SOR."

Socialistii au calificat decizia celor de la ACUM ca fiind iresponsabila.

Ion CEBAN, DEPUTAT PSRM: "E o decizie iresponsabila. Prefera sa stea in opozitie."

In schimb, cei de la ACUM, au inaintat un set de legi si propun deputatilor democrati, socialisti si celor de la partidul Sor sa le sustina in viitorul legislativ.

Pachetul de legi se refera la anularea sistemului electoral mixt, adoptarea unei declaratii cu privire la caracterul capturat al institutiilor statului, adoptarea Legii Magnitki, investigarea furtului miliardului.

De asemenea, cei de la ACUM cer demisia procurorului general, dar si a conducerii mai multor institutii, printre care Comisia Electorala Centrala, Centrul National Anticoruptie, Serviciul de Informatii si Securitate, Curtea Suprema de Justitie si Consiliul Audiovizualului.

Intrebati cum au de cand sa-i convinga pe deputatii altor fractiuni de vreme ce ei nu accepta invitatiile la negocieri, acestia au raspuns evaziv.

Andrei NASTASE,CO-PRESEDINTELE BLOCULUI ACUM: "In mod normal ar trebui sa fie sustinute pentru unii deputati au vorbit despre aceste lucruri.”

Purtatorul de cuvant al PD ne-a spus ca deputatii democrati asteapta sa aiba loc prima sedinta a Parlamentului dupa care va fi luata o decizie privind crearea unei majoritati parlamentare. La fel au anuntat si socialistii.

In urma alegerilor din 24 februarie, patru partide au ajuns in Parlament. PSRM a obtinut cele mai multe mandate – 35, PD s-a ales cu 30 de mandate, blocul ACUM cu 26, iar Partidul SOR are sapte fotolii. In legislativ vor fi si trei deputati care au candidat independent.