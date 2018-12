Deputatul din primul parlament, Andrei Bastovoi, a fost eliberat din inchisoare inainte de termen \ Anticoruptie.md - VIDEO

Andrei Baştovoi a depus cerere de suspendare a executării pedepsei încă în luna ianuarie, iar Judecătoria Chişinău i-a respins demersul. Avocaţii au contestat decizia în Curtea de Apel Chişinău.

În acelaşi dosar cu Andrei Baştovoi a fost condamnat la 8 ani de închisoare şi fiul său, Valentin. Ulterior, Curtea de Apel Chişinău le-a redus pedeapsa la 7,5 şi, respectiv, 7 ani de detenţie. Dosarul a fost purtat din instanţă în instanţă mai bine de trei ani.

In 2015, Bastovoi si fiul sau au fost eliberati din detentie pentru 72 de ore dupa ce sotia fostului deputat a murit, iar fiul sau a fost transportat de urgenta la spital, fiind in coma. Cei doi s-au intoxicat cu gaz in propria locuinta. Tanarul a fost salvat de cativa prieteni, mama lui insa era deja moarta.

