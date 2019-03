Desi a muncit ani la rand in institutii de stat, seful adjunct al Agentiei pentru Supraveghere Tehnica se poate lauda cu bunuri de lux. Veaceslav Potop detine o casa cu doua etaje la Stauceni, iar sotia sa este proprietara unei companii - VIDEO

Acum, Potop se afla in arest la domiciliu, fiind anchetat pentru corupere pasiva, iar avocatul sau spune ca el este nevinovat.

Victor MOSNEAGA, AUTORUL INVESTIGATIEI: "- Dupa ce a fost retinut, am inceput sa verificam averea lui. Asa am gasit casa."

In declaratia de avere a lui Veaceslav Potop este scris ca locuinta impunatoare cu doua nivele de la Stauceni are o valoare cadastrala de 87 de metri patrati si este evaluata la 700 de mii de lei, adica in jur de 35 de mii de euro. Asta desi, in zona respectiva, asemenea locuinte sunt vandute in medie cu 4-5 milioane de lei, echivalentul a 250 de mii de euro.

Sotia lui Veacelsav Potop este proprietara MLVP Group, firma care figureaza in dosarul pornit de procurorii anticoruptie. Totodata, Lilia Potop ar fi cofondatoarea altei companii, pe care functionarul nu a indicat-o in declaratia de avere.

Victor MOSNEAGA, AUTORUL INVESTIGATIEI: "Mai mult, firma si-a schimbat adresa juridica de la un apartament din capitala, intr-un complex de cladiri de la Vadul lui Voda. Acesta se intinde pe o suprafata de peste un hectar si cuprinde o vila de peste 300 de metri patrati, foisoare si un cort, pentru organizarea petrecerilor in aer liber. Pe facebook, este indicat ca aici se mai gasesc 4 dormitoare, sauna si o terasa pentru 20 de persoane."

Victor MOSNEAGA, AUTORUL INVESTIGATIEI: "- Acea proprietate tot nu se regaseste in declaratia de avere a familiei functionarului."

Veaceslav Potop a ocupat fotoliul de director adjunct al Agentiei pentru Supraveghere Tehnica din 2018, cand a si fost creata, dupa comasarea altor catorva institutii de stat. Pana atunci, Potop a detinut aceeasi functie la Inspectia de Stat in Constructii.

Potrivit procuraturii anticoruptie, functionarul este acuzat ca a admis lucrari cadastrale ilegale si ca a favorizat inregistrarea dreptului de proprietate asupra unor constructii neautorizate.

Avocatul acestuia spune ca el pledeaza nevinovat.

