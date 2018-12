Desi cartile nu sunt deschise atat de des cum este accesat internetul, librariile nu au dus lipsa de cumparatori in 2018. Cele mai cautate au fost romanele, dar si cartile de dezvoltare personala - VIDEO

Cele mai cumparate carti din librarii au fost populare si in mediul on line. Despre ele s-a scris si au fost in topul recomandarilor.

In ultimul timp, tot mai cautate sunt romanele scriitorilor straini, dar si istoriile cu eroi din lumea araba, cum ar fi volumul - “Arsa de Vie”, care povesteste viata unei tinere din Cisiordania.

Gabriela RIMASCHI, ADMINISTRATOARE LIBRARIE: “Ea intr-adevar este arsa de vie de catre fratele sau, ca sa intelegeti aceasta carte trebuie s-o cititi, la sigur ve-ti ramane socati.”

Cartile de dezvoltare personala prezinta interes pentru persoanele de toate varstele. Moldovenii studiaza despre cum sa-si duca viata in armonie, dar si care este secretul bogatiei.

Mai nou, in librarii apar tot mai multe tipuri de comicsuri. Benzi desenate cu super eroi din filme sunt cumparate atat de adolescenti, cat si de adulti, care prefera sa le rasfoiasca.

Chiar daca fiecare librarie isi face, in fiecare an, propriul top al cartilor cel mai bine vandute, in mare parte, in clasament, se regasesc titluri comune.