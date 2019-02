Desi este plecat din Moldova de mai bine de 3 ani si comunica cu cetatenii doar prin live-urile de pe facebook, Renato Usatai a fost ales din nou in functia de presedinte al Partidului Nostru - VIDEO

Desi este plecat din Moldova de mai bine de 3 ani si comunica cu cetatenii doar prin live-urile de pe facebook, Renato Usatai a fost ales din nou in functia de presedinte al Partidului Nostru. Decizia a fost luata astazi in cadrul Congresului formatiunii, care s-a organizat la Balti. Asa cum ne-am obisnuit, Usatai a fost prezent la eveniment prin skype, iar atunci cand a aparut pe ecrane, oamenii s-au ridicat in picioare si l-au aplaudat.