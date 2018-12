Desi este singura institutie medicala unde se trateaza bolnavi de cancer, la Institutul Oncologic din capitala gasim echipamente vechi in sectia de radiologie si preparate folosite de ani de zile pentru chimioterapie - VIDEO

In aceasta sectie de la Institutul Oncologic ajung bolnavii cu tumori, viata carora depinde de procedurile de chimioterapie. Sunt tratati pacienti atat care urmeaza sa ajunga pe masa de operatii ori care au fost supusi deja unei interventii, cat si cei in stare grava, ajutati de preparate sa traiasca.

Chimioterapia nu nimeceste, ci doar stopeaza raspandirea celulelor canceroase. Chiar si asa, asta inseamna o speranta pentru bolnavi de a-si mai prelungi viata. Daca in toata lumea apar si se folosesc preparate noi pentru chimioterapie, in Moldova stam pe loc la acest capitol. Desi spun ca sunt suficiente, medicii recunosc ca pentru medicamente mai bune … nu ne ajung bani.

Elena FEGHIU, MEDIC CHIMIOTERAPEUT: „ Toate medicamentele sunt folosite si peste hotare. Evident, ca exista anumite care nu le putem procura. Este vorba de buget. „

In sectie sunt 42 de paturi, iar medicii nu-si amintesc cand s-a intamplat ca macar unul sa ramana liber. Fluxul de bolnavi este mare. Asa ca cei care au posibilitate, vin pentru proceduri in sectia de zi, iar seara pleaca acasa. In afara de chimioterapie, aproape vital in tratamentul oncologic este si radiologia.

Am incercat sa aflam cum arata sectia de radiologie si in ce stare sunt echipamentele medicale. In momentul cand am ajuns la spital, ni s-a spus ca sectia este incuiata, iar la solicitarile ulterioare de a filma acolo, nu am mai primit raspuns.

Pe de alta parte, medicii spun ca pacientii au parte de tratament individual si ca pentru fiecare in parte se intruneste un consiliu. Anual, 8 mii de cazuri noi sunt inregistrate la Institutul Oncologic.

Desi Institutul Oncologic este unica institutie medicala din tara, in care se trateaza bolnavi cu tumori, noul ministrul al Sanatatii ne-a spus ca nu stie care este situatia acolo si in ce conditii sunt pacientii.

Potrivit ultimelor statistici, in Moldova sunt peste 50 de mii de oameni care sufera de cancer. Anual, aproape 6 mii de moldoveni mor din aceasta cauza.