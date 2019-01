Desi este strain, stie despre Chisinau mai multe decat o mare parte din locuitorii capitalei. Despre cine este vorba - VIDEO

Pe Chris Flowers l-am intalnit sambata dimineata in fata Arcului de Triumf din centrul capitalei. De sapte luni a devenit o traditie sa vina acolo impreuna cu un prieten moldovean si sa asteapte turistii care vor sa faca o excursie gratuita prin Chisinau.

Chris FLOWERS, VOLUNTAR: „Avem interes in istorie si Chisinau are o istorie minutata si interesanta. Acest tur este un hobby pentru noi. De obicei sunt 5-10 % din Moldova si 5-10 % oameni straini. Au fost oameni din 25 de tari, care au vizitat Chisinaul si au participat la tur.“

Valerian: „Noi facem excursie in fiecare sambata la ora 10 indiferent ce s-ar intampla, cutremur, incendii. Noi la ora 10 suntem la Arcul de Triumf.”

Chris ne-a povestit ca a venit acum patru ani in Moldova in calitate de voluntar al Corpului Pacii si a trait la Ialoveni intr-o familie de moldoveni.

Cand contractul i-a expirat, barbatul nu a vrut sa revina acasa in statul american Ohio, de unde este originar si a decis sa mai stea in Moldova. S-a angajat in calitate de profesor de limba engleza la un liceu privat din capitala si si face voluntariat la un ONG. Timpul liber si-l petrece la biblioteca, unde invata lucruri noi despre Chisinau. Excursiile a inceput sa le organizeze la solicitarea turistilor americani, care voiau sa afle mai multe despre capitala. De regula, aduna turisti in fiecare sambata, se mai intampla insa si ca sa nu vina nimeni.

Mihaela TABARCEA, REPORTER PROTV: „Astazi termometrul inregistreaza minus patru grade Celsius, iar ghizii oricum au venit la Arcul de Triumf si au decis sa organizeze o excursie special pentru noi.”

Prima atractie turistica la care ne-am oprit a fost primaria. Chris ne-a povestit de ce fatada acesteia este galbena, desi initial era alba.

Chris FLOWERS, VOLUNTAR: „Legenda este ca in timpul trecut au fost multe proteste si oamenii aruncau cu oua in cladire si primarul a ales sa vopseasca in galben sa nu poata vedea ouale.”

Chris le povesteste turistilor despre Chisinau in limba engleza, insa vorbeste foarte bine si limba romana. Ne spus ca a depus mult efort pentru a o invata.

Chris FLOWERS, VOLUNTAR: „Noi am studiat aproximativ 6 zile pe saptamana, cate 6 ore pe zi. Am invatat foarte mult si foarte rapid.”

S-a cam incurcat in versiunile moldovenilor privind limba pe care o vorbesc, romana sau moldoveneasca.

Chris FLOWERS, VOLUNTAR: „Acest semn este in limba rusa, iar acest semn este in limba moldoveneasca, adica scrisa in chirilica, in limba romana. Astazi oamenii continua sa vorbeasca despre limba moldoveneasca, dar e clar ca limba romana si limba moldoveneasca e aceeasi limba. Sunt cuvinte unice moldovenesti, ca rutiera, toc, dar e foarte, foarte similar.”

Ne-a povestit si despre Biblioteca Nationala, care candva era Universitate de Teologie.





Chris FLOWERS, VOLUNTAR: „In aceasta cladire a invatat un student important pentru Moldova Alexei Mateevici. Aici el a scris Limba Noastra si in 1991, Limba Noastra a fost tradusa in 5 versiuni si a devenit si imnul tarii.”





Ajunsi la Aleea Clasicilor, ghizii ne-au povestit detalii pe care nu toti le stiu despre bustul lui Mihai Eminescu.

Chris FLOWERS, VOLUNTAR: „Aici noi vedem monumentul lui Eminescu, e foarte similar cu aceste fotografii. Dar noi vedem ca parut lui este in bataia vantului, asta pentru ca monumentul are un secret. Daca poti sa vii in spate, aici poti sa vezi fata sculptorului, nasul si barba.”

Spre final de excursie americanul ne-a povestit si despre experientele sale prin Chisinau.

Chris FLOWERS, VOLUNTAR: „Pentru mine, sa clatoresc cu „marsrutka“ in august e foarte dificil. Nu-mi place sa fie cald si e foarte aglomerat.”

Aproximativ peste un an, contractul lui Chris Flowers va expira, asa ca acesta va reveni in Statele Unite. Spune ca Moldova, in special Chisinaul are un loc aparte in inima sa si ca despartirea va fi grea. Pana atunci insa ii asteapta la Arcul de Triumf pe toti doritorii sa faca o tura prin Chisinau.

Chris FLOWERS, VOLUNTAR: „Anotimpul, temperatura nu conteaza. Vom fi in fiecare sambata la ora 10:00, aici, facem turul in engleza. Va asteptam.”