Desi nu a mai nins de sase zile, capitala e inca doldora de zapada, iar circulatia - anevoioasa. Troleibuzele, dar si autoturismele s-au inghesuit cu greu pe strazi din cauza masinilor parcate neregulamentar langa mormanele de zapada - VIDEO

Azi dimineata, pe strada Puskin un sir lung de troleibuze si masini inaintau centimetru cu centimetru.

„Omatul nu e ranit si masinile sunt parcate necurespunzator. Masina ajunge pana pe banda a doua. El se duce si nimeni nu-i zice nimic. E normal? ”

Troleibuzele isi faceau loc cu greu, la o distanta milimetrica, printre masinile parcate in mijlocul drumului, iar soferii trebuiau sa dea dovada de mare atentie ca sa nu le atinga.

„Pun masinile iata asa, cu coltul in drum si noi nu putem trece. Politia trebuie sa faca regula. -Nu ati vazut agenti de patrulare? -Nici astazi, nici ieri nu am vazut.”

Din aceasta cauza s-au inregistrat mari abateri de la grafic, iar soferii se plang ca din aceasta cauza nu vor avea parte din de pauza de masa.

„Iata trebuia sa fiu la 10:59 la Mateevici, aproape o rotatie am pierdut. Ora de varf a trecut, dar ambuteiajele sunt si mai mari. Politia trebuie sa lucreze.”

Iar pasagerii au asteptat inghetati in statii si cate jumatate de ora.

Calvarul se intampla din cauza ca la aproape o saptamana dupa ce a nins, mai toate locurile de parcare din capitala sunt incarcate de zapada. Asa arata, de exemplu o parcare de pe bulevardul Grigore Vieru. Incaleca, daca poti! Asa ca, neavand alta solutie, multi isi lasa masinile chiar in drum.

Asa ca s-au format din nou ambuteiaje, iar orele de varf au devenit un mare chin pentru oricine se incumeta sa strabata orasul.

Si daca in tot orasul nu am vazut agenti de patrulare care sa dirijeze traficul, sau sa evacueze masinile care blocheaza circulatia, asa cum ne-au spus si unii soferi...

„Tot drumul e numai ambuteiaj. Politistii nici nu umbla, la Plahotniuc il pazesc acasa, ca sa nu-l fure careva.”



...pe strada Armeneasca, unde se afla sediul PD situatia era alta. Acolo – nu e nicio masina lasata la nimereala, iar cativa agenti de patrulare aveau grija sa nu permita soferilor sa parcheze. Intrebati de ce sunt aici, dar nu in alta parte, politistii ne-au spus ca munca lor nu are nicio legatura cu faptul ca aici se afla sediul PD.

„-Vad ca aici e curata strada. -Pai o regulam. Pe strada Veronica Micle, acolo nu ai pe unde trece. -Bine ma duc sa fac.”

Si ca intr-un cerc vicios, primaria spune ca nu poate interveni sa curete locurile de parcare din cauza masinilor care impiedica accesul autospecialelor si face apel catre soferi sa le ia de unde le-au lasat.





Si pe trotuare este greu de mers. Multe din ele sunt tocmai bune de traversat cu… patinele. Oamenii spun ca in acest an s-a intervenit mai rau decat in alti ani la curatarea si deszapezirea strazilor.

„Erau doua zile dupa ninsoare si curau, dar nu asa. Deja cat timp a trecut, dar noi in avem trotuare pline cu gheata. Macar arunci stiam ca Chirtoaca era de vina, dar acum cine?”

„Nu e cuartit, mergem cu atentie. Autoritatile nu-si fac treaba.”

Unii angajati ai companiilor au fost pusi de dimineata la treaba. Pe cativa i-am gasit curatand portiunea de drum din fata biroului lor.

Autoritatile municipale au anuntat ca vor interveni si la noapte, dupa ora 22.00, ca sa evacueze zapada de pe marginea carosabilului.