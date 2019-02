Autobuzele expuse in PMAN vor sta acolo exact pana in ziua alegerilor. Nu se stie, insa, daca vor fi cumparate, pentru ca o alta firma care a fost descalificata de la licitatie spune ca va contesta decizia - VIDEO

Desi nu au fost cumparate inca, autobuzele noi vor sta ca la expozitie in centrul capitalei exact pana in... ziua alegerilor. Primaria spune ca asta nu are nicio legatura cu parlamentarele, ci ca asa a cerut firma care le-a adus. Compania confirma, dar nu explica de ce este nevoie de asta. Intre timp, firma de la Bucuresti care sustine ca a fost descalificata pe nedrept la licitatie anunta ca va contesta rezultatele concursului.