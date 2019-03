Desi nu au o fractiune declarata in parlament, membrii blocul ACUM promit sa inregistreze chiar maine mai multe initiative legislative - VIDEO

Juristii de la ACUM vor sa fie create trei comisii care sa investigheze miliardul furat, implicarea Moldovei in laundromatului rusesc, si legea privind amnistia fiscala, votata in vara lui 2018. Si initiativele care includ demiterea mai multor sefi de institutii, ar urma sa ajunga pe masa deputatilor chiar daca nu avem inca o majoritate parlamentara. Nici astazi, cei de la ACUM nu au decis daca se vor diviza in doua fractiuni.

Alexandr SLUSARI, DEPUTAT BLOCUL "ACUM": “-Ieri ati declarat ca nu veti sta la aceeasi masa cu niste criminali. - Nu, eu am spus am mare dubii. Dupa ce am analizat atent situatia si am ajuns la concluzia ca asta isi doreste guvernarea, noi am luat decizia ca din contra trebuie sa vorbim tare.”

Astazi, Maia Sandu a lipsit de la sedinta.

Inga GRIGORIU, DEPUTATA BLOCUL “ACUM”: “Doamna Sandu e plecata? - E la Bruxelles acum. - Ce face? - Presedintele a stiut ca ea e plecata si a anuntat aceasta sedinta.”

Andrei Nastase nu ne-a spus cum vede el majoritatea parlamentara.

Andrei NASTASE, LIDER PPDA

“-Pe cine veti inainta la functia de premier? - E prematur sa vorbim de fotolii. - Aveti o persoana? - Bineinteles, suntem pregatiti.”

Situatia din ultima perioada insa l-ar cam fi stresat.

Andrei NASTASE, LIDER PPDA

“Am fost neatent cu o alunita pe care mi-a lasat-o mama. Vati zgariat. -Putin. - De nervi? - Uneori sunt neatent, dar probabil fiecare barbat pateste asta.”

Blocul ACUM a ajuns in parlament cu 26 de deputati.