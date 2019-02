Se plang ca nu au bani, dar fac achizitii de lux. Directiile Educatie de sector platesc sume uriase pentru servicii care pot fi cumparate mai ieftin sau chiar deloc. Derectia de la Ciocana vrea sa-si procure o Skoda fabricata in 2019 - VIDEO

La inceputul acestei luni, Directia Educatie Ciocana a lansat o licitatie pentru a cumpara un automobil de serviciu, pentru care oferea suma de 250 de mii de lei. Activistul civic Valeriu Ciorba, care urmareste achizitiile institutiilor publice sustine ca functionarii de acolo sunt in cautarea unei masini de ultima generatie.

Valeriu CIORBA, ACTIVIST CIVIC: „Toate specificatiile corespund unei Skode din 2019. De ce a ales directia de invatamant astfel de masina, ramane sa ne punem intrebari.”

Am incercat sa aflam raspunsul la aceasta intrebare chiar de la sefa acesteia. Ne-am intalnit cu Veronica Puiu exact cand iesea din automobilul de serviciu cu care se deplaseaza in prezent, o Dacie care este in stare buna, spune ea.

Veronica PUIU, SEFA DIRECTIEI EDUCATIE CIOCANA: „Banii au fost alocati de predecesoarea mea, pentru mine nu are importanta este o Dacie sau de alta marca. Posibil de catre mine sa fie luata o decizie ca acestia bani sa fie redirectionati pentru alte nevoi, pentru ca eu nu consider ca este atat de mare necesitatea de inlocui acest autorism.”

Platforma electronica de achizitii arata ca primul anunt a fost publicat pe 7 februarie, iar pentru ca nimeni nu a venit cu o oferta in termenii stabiliti, procedura a fost inchisa. Totusi la initiativa Directiei Educatie Ciocana concursul a mai fost lansat o data, insa a fost inchis din nou din acelasi motiv. In timp ce unii functionari isi doresc masini de serviciu scumpe, aproape toti parintii care isi duc copiii la gradinitele din capitala, sustin ca sunt nevoiti sa scoata bani din buzunare pentru a acoperi cheltuielile institutiilor, asa cum conducerea acestora le spune ca primaria le aloca prea putini bani.

„- Produse de ingiena.- Richizite.”

Intrebat despre astfel de achizitii, primarul interimar Ruslan Codreanu a raspuns evaziv.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: „Directia este a Consiliului Municipal sunt executori de buget, au tot dreptul sa o faca daca este scumpa sau nu haideti sa vedem. Eu nu am masini de serviciu, pe colegii mei i-am sfatuit la fel sa cheltuie bani.”

Achizitii cu bani multi, fac si alte direcii de sector. Cu putin timp in urma si Directia Educatie din sectorul Rascani, a platiti suma 82 de mii de lei din banii plubici pentru eleborarea si administrarea site-ului institutiei. Asta, in timp ce directia de la Botanica a platit anterior pentru acest serviciu de patru ori mai putin, adica 19 mii de lei. Nu am reusit sa vorbim cu reprezentantii institutiei de la Rascani pentru a afla pentru ce au achitat atatia bani.