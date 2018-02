Destinul le-a adus multe necazuri, dar iata ca in sfarsit le-a implinit un vis. Un barbat si o femeie, ambii in scaun cu rotile, care locuiesc la Azilul pentru Batrani si Invalizi din capitala vor aduce pe lume un copil - VIDEO

Natalia si Valeriu s-au cunoscut la azil acum doi ani. El era aici de 16 ani, iar ea abia venise. Au decis sa formeze un cuplu, iar faptul ca sunt impreuna le facea zilele, atat de impovarate de necazuri, mai usoare.

Natalia CISLARI: "- El e foarte carismatic, foarte vesel. Nu ai cum sa nu te indragostesti sau sa nu-ti placa de el."

Valeriu BARBUTA: "- Bucurie a fost si este. Am intalnit-o pe Natasa, s-a primit un fel de dragoste la noi si dragostea e mare. - Natasa te iubesc!"

Valeriu are 40 de ani, iar Natalia 29. El a ajuns in scaunul cu rotile in urma unui accident rutier, iar ea a ramas cu invaliditate la 18 ani, cand a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia.

Natalia CISLARI: "- Era dezastru cu mine, acum mi-am venit in fire. Stateam numai in pat, eram slaba, galbena, pe moarte."

Era disperata, credea ca viata s-a oprit, ca nu va avea vreodata o familie si mai ales, ca nu va mai putea deveni mama vreodata, iar asta era pentru ea o durere enorma. Acum opt luni, insa, a aflat ca poate fi si fericita.

Natalia CISLARI: "- A venit sora medicala si-mi spune ca m-am ingrasat, nu esti insarcinata? Ma duc eu in oras, cumpar un test. Ma uit la test – doua liniute. Au trecut 3 luni de zile si atunci le-am spus.00:15- E o minune mare, ca eu nu simt si am prins insarcinata."

Viitorii parinti vor avea un baietel. Au ales deja si un nume, ii vor spune Albert. Bagajul pentru nastere, Natalia si l-a facut din diferite donatii. N-ar fi avut cu ce sa cumpere cele necesare pentru ca, spune ea, nu primeste niciun ban de la stat. Motivul ar fi ca nu are vechime in munca.

Natalia CISLARI: "- Aici avem patucul, aici avem caruciorul, cand am vazut ce e de frumos. Aici tot niste plapumioare, iar eu am fost la piata si am cumparat pentru atunci cand il voi scoate din maternitate ceva mai nou."

Pe micut il va aduce si il va creste in camera ei de la azil. Aici, si-a amenajat deja cei cativa metri patrati asa incat Albert sa fie binevenit. Alte posibilitati nu are, iar in situatia in care este nu poate decat sa viseze la casa proprie.

Natalia CISLARI: "- Cea mai mare dorinta e ca sa fiu la casa mea. Vreau sa fie al meu, cat de mic cuibusor. Ca mereu ma duc acasa, dar unde?"

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: "Azilul Republican pentru Invalizi si Batrani gazduieste 43 de persoane in scaun cu rotile. Cazul Nataliei si a lui Valeriu este unul fericit, deoarece detaliile comune de viata si dragostea le-a motivat sa-si cladeasca propria familie."

Nu a reusit sa vorbim cu admibistratia institutiei, dar contabila azilului ne-a spus ca nu sunt prevazute resurse suplimentare pentru ca Natalia sa-si intretina copilul.