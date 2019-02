Detalii despre accidentul de pe Muncesti: Trei copii au ajuns la spital noaptea trecuta dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un automobil condus de un sofer beat - VIDEO

Accidentul s-a produs pe soseaua Muncesti din capitala. Potrivit politiei, cei 3 copii cu varstele cuprinse intre un an si 12 ani se aflau in automobil cu parintii cand la un moment dat, un Land Rover s-a izbit cu putere in ei.

La volanul acestuia se afla un tanar de 29 de ani care era beat.

In consecinta ambele masini au fost grav avariate, iar copii au ajuns la spital pentru a fi examinati.

Acestia s-au ales cu cateva rani usoare si o sperietura zdravana asa ca nu au fost internati.

Pe numele soferului Land Rover-ului a fost pornit un dosar penal.