Hotul care a pradat catedrala din centrul capitalei, a fugit de acolo cu un kilogram de aur si niste chei. Noi detalii - VIDEO

Unul dintre preotii de la Catedrala care a refuzat sa vorbeasca in fata camerei, ne-a spus ca l-a gasit pe paznic sangerand si aproape inconstient in biserica, avand cateva chei in mana. El sustine ca dupa ce a fost batut cu bestialitate, fiind lovit in cap de catre hot, barbatul s-a tarat inautru.

Preotul spune ca dupa ce a patruns in Catedrala, hotul a spart icoana Maicii Domnului de la Harbovat, care era fixata in perete si a scos de acolo bijuteriile din aur donate de enoriasi. A fugist, astfel, cu aproape un kilogram de aur, dar si cu un manunchi de chei pe care le-a luat de la paznic.

Vadim CHEIBAS, SECRETARUL MITROPOLIEI MOLDOVEI: „Asta e este o practica ca la icoane Maicii Domnului, enoriasi sa lase bijuterii.”

Astazi locul icoanei era gol, asa cum aceasta a fost luata de politie pentru expertiza. Doar o copie a obiectului este expusa in lacas. Cei care muncesc acolo spun ca sunt cutremurati de cele intamplate. Astazi in catedrala am intalnit-o pe sotia paznicului. Ea spune ca sotul sau, Vasile Ghimpu are 79 de ani si ca de 20 de ani lucreaza ca paznic la catedrala.

Irina, SOTIA PAZNICULUI: „Pe el intentionata l-au batut asa ca sa nu mai poate vorbi, ei au crezut ca l-au ucis. Ei iubeste Catedrala, Catedrala e mama lui.”

Desi nu a fost pentru prima data data cand barbatul a dat piept cu hotii, de aceasta data, femeia spune ca se teme ca nu ar mai putea sa revina la slujba.

Irina, SOTIA PAZNICULUI: „Chiar in decembrie au incercat sa mai fure o icoana.”

Cei care au vizitat astazi Catedrala spun ca au auzit despre cele intamplate si nu pot crede ca e adevarat.

„Unde am ajuns noi ca popor, e ingrozitor.”

Medicii de la Institutul de Urgenta din capitala spun ca barbatul ramane internat in stare grava, in sectia de reanimare, unde a fost adus ieri dimineata. Doctorii spun ca toate loviturile i-au fost aplicate in regiunea capului.

Igor CUROV, SEFUL DEPARTAMENTULUI MEDICINA DE URGENTA: „Are un traumatism cranio-cerebral, este sedat medicamentos, asta e metoda de calmare pentru a salva creierul.”

Oamenii legii spun ca au un suspect in cazul jafului din Catedrala si aceasta urmeaza a fi retinut. Totul s-a intamplat ieri dimineata. Potrivit politiei, un individ l-ar fi atacat pe paznic in momentul in care acesta descuia usa lacasului.