Detalii noi in cazul celor doi piloti moldoveni eliberati de talibeni si tinuti la Moscova. Delegatia de la MAEIE a reusit sa-i gaseasca si sa discute cu ei: „starea lor de sanatate le permite transportatrea imediata acasa”

Potrivit unui comununicat, delegatia de la Chisinau trimisa la Moscova ca sa aduca cei doi piloti acasa, a reusit in sfarsit sa ajunga la ei prin eforturi proprii.

Oficialii spun ca au gasit singuri institutia medicala unde sunt tinuti cei doi, iar cand au vrut sa intre la ei li s-au pus restrictii la paza.

Intr-un final, au reusit sa intre sa discute cu pilotii, iar medicii care au insotit delegatia spun ca starea lor de sanatate le permite transportrea lor imediata acasa si nu inteleg de ce mai sunt tinuti atata timp acolo.

Cei doi piloti au fost capturati de talibani pe 24 noiembrie 2015, in timp ce efectuau o misiune civila in Afganistan la bordul unui elicopter. Un al treilea membru al echipajului a fost ucis. De atunci, autoritatile de la Chisinau nu au mai facut niciun anunt despre soarta lor – pana cand Renato Usatii a postat mai multe filmulete pe Facebook. In clipuri, Usatii poarta un dialog cu cei doi, care se identifica si dau mai multe detalii personale, cum ar fi ca unul dintre ei a facut scoala de pilotaj la Brasov. Inregistrarile ar fi fost facute in decembrie 2017.

Acum o saptamana, Igor Dodon a anuntat ca pilotii au fost eliberati cu eforturile Rusiei si se afla intr-un spital de la Moscova pentru reabilitare.

Chiar in acea zi, o delegatie de la MAEIE au mers la Moscova pentru a-i aduce pe cei doi acasa, iar cand au ajuns autoritatile rusesti au refuzat sa le spuna unde se afla acestia.

Comunicatul emis:

16 februarie 2019, Chişinău – După o săptămâna de solicitări oficiale către autorităţile ruse despre locul aflării şi starea de sănătate a cetăţenilor moldoveni, Lionel Buruiană şi Mihai Crihan, rămase fără răspuns, delegaţia Republicii Moldova a identificat prin eforturi proprii locul deţinerii acestora. Deplasându-se ieri la instituţia medicală, după mai multe ore de tratative cu agenţii de securitate a unui ONG, oficialii moldoveni au obţinut permisiul de a discuta cu ei doar pentru 10 minute.





Prezentându-se la faţa locului, oficialii moldoveni au fost somaţi de agenţii de pază şi doar după mai multe ore de tratative cu conducerea ONG-ului respectiv, au obţinut dreptul de a se vede cu conaţionalii, respectând unele condiţii înaintate nefondat, care contravin dreptului internaţional şi bunului simţ – limitarea temelor de discuţii. Un subiect interzis categoric a fost cel privind perioada de când conaţionalii noştri se află în spitalul respectiv.





Înainte de a le fi asigurat accesul, paznicii au solicitat ca membrii delegaţiei să predea telefoanele şi orice alte dispozitive electronice, deşi cu doar câteva zile înainte restricţia respectivă a fost eliminată în raport cu mai multe persoane, inclusiv jurnalişti, care au fost admişi la cetăţenii moldoveni.





Semne mari te întrebare au trezit şi verificările minuţioase făcute în privinţa identităţii persoanelor din delegaţia moldovenească, formată din reprezentanţi ai MAEIE şi diplomaţi acreditaţi din cadrul ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă. Lucru făcut de paznicii, care spuneau că execută aceste atribuţii în numele unui ONG.



Din cauza timpului extrem de scurt petrecut cu cei doi cetăţeni moldoveni şi a interzicerii abordării unor subiecte, delegaţia guvernamentală nu a avut posibilitatea să facă o evaluare detaliată a situaţiei lor. Cadrul medical prezent în delegaţie însă a putut constata că starea de sănătate a celor doi cetăţeni permite transportarea lor imediată în Republica Moldova.



În cadrul misiunii pe care delegaţia guvernamentală a avut-o la Moscova, finalizată cu această întâlnire de scurtă durată cu cei doi cetăţeni moldoveni, constatăm o serie de situaţii care generează o îngrijorare profunda privind modul în care sunt deţinuţi şi trataţi conaţionalii noştri, abordarea total netrasparentă şi selectivă de colaborare a ONG-ului, care-i deţine, cu reprezentanţii diferitor instituţii de stat din Republica Moldova. În special, ignorarea completă a adresărilor reprezentanţilor Guvernului, pe de o parte, şi îndeplinirea tuturor doleanţelor privind accesul la cei doi piloţi a unei persoane cu funcţie publică dintr-o altă instituţie de stat.



Toate cele constate de delegaţia guvernamentală vor fi puse la dispoziţia instituţiilor de resort, care instrumentează cazul celor doi piloţi, iar MAEIE, împreună cu alte instituţii ale statului, va depune toate eforturile pentru ca cei doi cetăţeni moldoveni să ajungă cât mai repede acasă, în condiţii de deplina siguranţă.